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Из Самары на Кипр станут чаще летать самолеты

25 мая 2021 12:47
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Из Самары на Кипр станут чаще летать самолеты

Из Самары станут чаще летать самолеты в Ларнаку. Это третий по величине город на Кипре. С 26 мая рейсы по этому направлению начнет выполнять еще одна авиакомпания, сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Так, перевозить пассажиров будут раз в неделю (по средам) на самолетах Boeing 757-200. Отправление из Самары запланировано на 8:35, прибытие на Кипр - в 11:35. В обратном направлении борт будет отправляться в 1:45, посадка в аэропорту Курумоч - в 6:25. Время в пути составит около четырех часов.

Напомним, с начала мая полеты между Самарой и Ларнакой выполняет авиакомпания, которая базируется в Екатеринбурге. Частота рейсов - один раз в неделю, по субботам, пишет Сова.инфо.

Теги: авиарейсы Кипр Курумоч самолет

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