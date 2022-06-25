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Греция не будет приостанавливать прием документов на визы у россиян

25 июня 2022 17:51
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Визовые центры Греции в России по указанию консульства продолжат работу в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется.

Визовые центры Греции в России по указанию консульства продолжат работу в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется, пишет РБК. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на рассылку от оператора Global Visa Center World (GVCW).

Представитель одной из греческих туристических компаний подтвердил «РИА Новости», что в субботу, 25 июня, туроператоры получили письмо, в котором говорится, что «генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем».

В соответствии с этим распоряжением приостановить прием документов у россиян должны были с 27 июня и на неопределенный срок. Как сообщали в визовом центре, это связано с «техническими причинами» и временным закрытием консульств в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Представители туркомпаний сообщали, что в консульстве планировали провести «апдейт системы».

Перед стартом летнего сезона Греция смягчила ряд ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. В частности, министр здравоохранения Танос Плеврис объявил, что с 1 июня и до сентября в стране отменили обязательное ношение масок в закрытых помещениях, в том числе в супермаркетах, ресторанах, магазинах, торговых центрах и парикмахерских. Также летом при въезде в страну не нужно будет предъявлять справки о прививках или перенесенном заболевании; кроме того, власти сняли ограничения на заполняемость ресторанов, кафе, баров, театров и стадионов. Осенью власти пообещали пересмотреть меры.

 

Фото:   pxhere

Теги: Туризм

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