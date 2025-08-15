Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале

124

Заповедные территории – это природное богатство страны. Они дают людям возможность не просто любоваться видами, но и внести личный вклад в сохранение природы. Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей. Здесь путешественники могут изучать редкие виды растений, увидеть диких животных в естественной среде, любоваться природными ландшафтами.

Поддерживать баланс между комфортом туристов и сохранностью уникальных экосистем помогают национальные проекты «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие».

Удобный экологический маршрут можно подобрать на сайте эко.путешествуем.рф. На сегодняшний день на национальном туристическом портале размещено 67 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 62 региона России, в том числе экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.

Экологические маршруты по заповеднику полностью проходят по особо охраняемой природной территории и позволяют туристам посетить природные достопримечательности, выбрав направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки.

Они включают в себя посещение одних из самых популярных экологических маршрутов Самарской области – гору Стрельную и экологическую тропу «Храм природы».

Стрельная гора расположена близко к федеральной трассе, с нее открываются великолепные виды, а на пешеходной части маршрута расположено много достопримечательностей. Гостей ждет путешествие на вершину Жигулей, к реликтовым сосновым борам и волжским просторам.

Экологическая тропа «Храм природы» ведет к освященному Никольскому роднику в заповедном урочище Каменная Чаша. При входе на экологическую тропу установлена арка, символизирующая лучи солнца. Маршрут проходит по лесному массиву заповедника, поднимаясь по северному склону Жигулей через перевал Трудный и спускаясь затем по Каменному оврагу к источнику. Протяженность маршрута в одну сторону – 2 км сообщает пресс-служба минтуризма Самарской области.