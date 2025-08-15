Я нашел ошибку
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело.
Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 
Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона
На конечную остановку «Самара Арена» подадут дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12.
Дополнительный транспорт предоставят болельщикам в день футбольного матча в Самаре
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале

15 августа 2025 16:57
124
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.

Заповедные территории – это природное богатство страны. Они дают людям возможность не просто любоваться видами, но и внести личный вклад в сохранение природы. Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей. Здесь путешественники могут изучать редкие виды растений, увидеть диких животных в естественной среде, любоваться природными ландшафтами.

Поддерживать баланс между комфортом туристов и сохранностью уникальных экосистем помогают национальные проекты «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие».

Удобный экологический маршрут можно подобрать на сайте эко.путешествуем.рф. На сегодняшний день на национальном туристическом портале размещено 67 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 62 региона России, в том числе экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.

Экологические маршруты по заповеднику полностью проходят по особо охраняемой природной территории и позволяют туристам посетить природные достопримечательности, выбрав направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки.

Они включают в себя посещение одних из самых популярных экологических маршрутов Самарской области – гору Стрельную и экологическую тропу «Храм природы».

Стрельная гора расположена близко к федеральной трассе, с нее открываются великолепные виды, а на пешеходной части маршрута расположено много достопримечательностей. Гостей ждет путешествие на вершину Жигулей, к реликтовым сосновым борам и волжским просторам.

Экологическая тропа «Храм природы» ведет к освященному Никольскому роднику в заповедном урочище Каменная Чаша. При входе на экологическую тропу установлена арка, символизирующая лучи солнца. Маршрут проходит по лесному массиву заповедника, поднимаясь по северному склону Жигулей через перевал Трудный и спускаясь затем по Каменному оврагу к источнику. Протяженность маршрута в одну сторону – 2 км сообщает пресс-служба минтуризма Самарской области.

 

 

 

Теги: Самара Туризм

