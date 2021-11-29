Достопримечательности Самары: 15 интересных мест, которые стоит посетить

Самара – город в Поволжье, девятый по численности в России. Основанный в XVI веке, он расположен на берегу Волги, и сохранил немало старинных зданий, памятников архитектуры стилей от модерна до эклектики. Уцелевшие купеческие особняки соседствуют с мемориалами героям Гражданской и Великой Отечественной войны. Сохранились и действуют и религиозные строения: православные храмы, мусульманская мечеть, католический костел, лютеранская кирха.
Но Самара – это и современный город-миллионник, в котором есть и театры, и парки, и многочисленные музеи, посетив которые можно ознакомиться и с древними находками, и с историей освоения космоса. Современные скульптуры, в том числе посвященные любимым персонажам фильмов и сказок, украшают улицы. Итак, какие лучшие места Самары стоит посетить в первую очередь?
Самарская набережная по праву считается одной из самых красивых в России. Ее не зря называют визитной карточкой города, и знакомство с Самарой лучше всего начать именно отсюда. К созданию набережной приступили в середине 30-х годов 20 века. Ее протяженность более 4 км вдоль берега Волги. Сейчас для гостей и местных жителей доступны четыре очереди, в планах пятая. Длинные променады среди клумб и газонов, под сенью деревьев (каштанов, елей и даже пальм) соседствуют с песчаными пляжами, в летний сезон открытыми для всех желающих. На набережной расположен фонтан со светомузыкой. Напротив раскинулись зеленые берега национального парка Самарская Лука, куда можно отправиться с нескольких пристаней и Речного вокзала.
Гуляющие по набережной могут посетить кафе и рестораны, купить сувенирную продукцию, отведать мороженого. Желающие имеют возможность взять напрокат ролики или самокаты – для такого вида транспорта выделены отдельные дорожки. Для детей установлены игровые площадки, для взрослых – спортивные. Набережная – одно из традиционных мест проведения городских фестивалей. Здесь расположено множество скульптур и арт-объектов, самый крупный из которых – белоснежная стела "Ладья", установленная в 1986 году к 400-летию города Самары.
Также привлекает внимание скульптурная композиция "Бурлаки на Волге", установленная 11 сентября 2014 года, в год 170-летия со дня рождения художника-передвижника Ильи Репина. Свой шедевр великий русский художник создал в Самарской губернии, в селе Ширяево. Посвященная картине скульптура представляет собой бронзовую раму, в которой тянут лямку бурлаки. А за их спинами видно Волгу и дальний берег.
Огромный памятник князю Засекину – еще одно приметное место набережной. Памятник обращён в сторону центра старого города-крепости, которую некогда основал воевода. В руках у Григория Засекина – хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного.
Еще одна интересная скульптура посвящена товарищу Сухову из фильма "Белое солнце пустыни". Она расположена между Ленинградским и Некрасовским спуском. Красноармеец Федор Сухов, главный герой фильма, говорит: «Вот, доберусь до Волги, а там и до Самары рукой подать». И кажется, что он в самом деле вернулся на родину и теперь стоит между гуляющими.
На набережной установлены и скульптуры авангардного стиля, например, композиция «Колыбель человечества» как олицетворение связи между Землей и человечеством. Она находится на Первомайском спуске. Вы увидите фигуры двоих людей, сплетенные между собой и образующие одно целое – человечество, покрывающее земной шар.
Есть и Скамейка влюбленных: ее сиденье устроено особым образом, наклонное в центре, оно сближает садящихся. А спинка украшена большим сердцем.
Следующее место обязательно стоит посетить любителям пива. Это Жигулевский пивоваренный завод, выпускающий давно ставшее брендом «Жигулевское» пиво. Завод был возведен в далеком 1881 году, он один из старейших в стране. Пивоварня расположена в старинном здании, признанном архитектурным памятником и объектом культурного наследия России.
Несмотря на это, внутрь завода совсем не сложно попасть. Достаточно купить билеты возле главного входа, и вы окажетесь на полуторачасовой экскурсии, которые проводятся ежедневно. Посетители познакомятся со всеми производственными этапами в действующих цехах, узнают, из каких стадий состоит производство пива, от брожения до разлива готового напитка по бутылкам. А затем гостям предложат продегустировать несколько сортов пенного напитка.
А рядом со стенами завода находится еще одна любимая самарцами точка – пивной бар "На дне". В него свежее пиво поступает прямо по трубам, минуя стадии разлива. И если когда-то это была скромная пивная, то сейчас это современного вида двухэтажное заведение, по-прежнему любимое гостями и самарцами за вкусное пиво, близость к Волге и демократичную атмосферу.
Православный Иверский женский монастырь – единственный женский монастырь в Самаре, который основан в середине 19 века и назван в честь иконы Иверской Божией Матери. В свое время он являлся значимым религиозным центром, точкой, куда в большом количестве приезжали паломники. При СССР он был закрыт и частично разрушен, в том числе уничтожена была колокольня, а также крупный Успенский собор.
В начале 90-х годов монастырь признали историческим памятником, передали верующим и начали возрождать. Сейчас святая обитель отреставрирована и действует, на его землях найдено захоронение самарского губернатора, почетного гражданина города Петра Владимировича Алабина. Иверский монастырь – очень красивый комплекс сооружений, большей частью из красного кирпича с белой окантовкой. Он расположен на холмах с видом на Волгу и с реки, в свою очередь, видны его стены и золотые купола.
Несмотря на то, что вокруг оживленные магистрали, на внутренней территории тихо и зелено, где прихожане могут посетить центральный храм монастыря.
Самара тесно связана с космосом и считается городом ракетостроения. Именно на самарских ракетах отправились на орбиту первые в СССР спутники и совершил первый космический полет Юрий Гагарин. И сейчас заметная часть производства в городе связана с авиацией и ракетостроением. Поэтому и "космический" музей просто обязан был появиться.
Уникальный музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» открылся 12 апреля 2007 года. Хоть этот музей совсем молод, он пользуется популярностью у экскурсионных групп и по праву стал лауреатом премии «Туристический бренд Самарской области». Здание особенное: его фасад украшает подлинная, вертикально установленная ракета-носитель «Союз» в собранном виде! Это настоящая многотонная ракета Р-7, изготовленная в Куйбышеве на заводе «Прогресс». Открытие монумента высотой 68 метров состоялось в октябре 2001 года, теперь же ракета составляет гармоничное целое со зданием музея.
Часть экспозиции музея содержит модели космических кораблей, спутники, приборы и двигатели. Их дадут осмотреть со всех сторон и даже потрогать. Во второй части можно узнать о буднях космонавтов на орбите, о том, как они живут и чем питаются в космосе. Представлены и некоторые из вещей покорителей космоса, в том числе подлинный скафандр. Посетители музея имеют возможность купить сувениры с космической символикой и тубы с настоящими космическими обедами.
Нельзя обойти вниманием еще один объект, расположенный у стен музея – памятник космонавту, который в народе получил прозвище "космопупс". Это забавная яркая фигура из пластика. Несмотря на игрушечные пропорции и несерьезный вид, люди охотно фотографируются рядом с ним.
В большинстве городов-миллионников России есть любимая местными жителями и туристами пешеходная улица. Самара не исключение: такой улицей стала Ленинградская, называемая также "самарским Арбатом". Расположенная в историческом центре, она простирается на 1,7 км и доходит до набережной Волги. Когда-то она называлась Панской и была застроена не только особняками, но и купеческими лавками. В советское время там появились красивые универмаги, затем возникли рестораны и бутики, но многие старинные здания сохранились до сих пор. Самые яркие среди них – дом купца Головина и дом архитектора Машкова.
По большей части улицы можно спокойно гулять, не опасаясь машин. Широкая, зеленая, она является также центром притяжения творческих людей Самары: здесь часто можно встретить художников или уличных музыкантов.
Самый броский элемент Ленинградской – скульптурная композиция «Дядя Степа – милиционер». Посвященная одноименному герою из стихотворения Сергея Михалкова, она появилась в городе недавно, в 2015 году, к 80-летию стиха. Шестиметровая бронзовая фигура в довоенной милицейской форме возвышается над такой же бронзовой детворой, к которой очень любят присоединяться и маленькие самарцы. Автор скульптуры – знаменитый Зураб Церетели.
В чертах Дяди Степы прослеживается сходство с самарским старшиной милиции Олегом Петровичем Малининым, которого уважали многие горожане.
В Самаре находится одна из самых больших площадей в Европе, в некоторых изданиях ее ставят даже на первое место – площадь Куйбышева, 17,4 га. По ее углам расположены четыре зеленых сквера, а в одной из сторон – Самарский академический театр оперы и балета, величественное здание с мощными колоннами и скульптурами на фасаде.
Площадь появилась в Самаре в середине 19 века, тогда она называлась Соборной и соответствовала рангу губернской столицы. В прежние времена здесь находился храм Христа Спасителя. К сожалению, в советское время он был уничтожен.
Площадь Куйбышева – место не просто красивое, но историческое. В первый год Великой Отечественной войны, 7 ноября 1941 года, здесь состоялся военный парад. Его участники, промаршировав по брусчатке, сразу отправились на фронт. Маршал Ворошилов принимал этот парад, вместе с ним на трибунах находилось высшее руководство СССР. Напомним, что Самара, тогда еще Куйбышев, в годы войны стал «запасной столицей» Советского Союза. Сюда были эвакуированы десятки заводов и предприятий.
Меньше чем за год было построено убежище, известное как "бункер Сталина". Он находится неподалеку от площади Куйбышева; по легенде, под ней проходит ведущий в бункер подземный ход. А в марте 1942 года в стенах театра впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, так называемая "Ленинградская".
Ныне площадь украшают два памятника: статуя Куйбышева перед театром и в сквере памятник Шостаковичу авторства скульптора Зураба Церетели. На обширном пространстве площади ежегодно проходят различные мероприятия: военные парады, массовые гуляния, ярмарки и концерты. Здесь отмечают и День Города, и Масленицу, тут ставится и главная городская новогодняя ёлка.
А во время чемпионата мира по футболу в 2018 году городские власти оборудовали фанзону: футбольные состязания можно было посмотреть на огромном экране.
На берегу Волги находится самый старый из самарских парков – Струковский сад. Некогда здесь располагался лес, владельцем которого был управляющий Илецкими соляными промыслами Г. Н. Струков. Он первым обустроил здесь парковую зону. С девятнадцатого века участок сменил несколько владельцев. После революции 1917 года парк переименовали в честь Максима Горького, но в девяностые года двадцатого столетия к нему вернулось историческое название. Территория разрасталась и благоустраивалась: сад оградили красивой решеткой, построили крытую эстраду, фонтан и заасфальтировали дорожки.
Сейчас он принадлежит к любимым местам отдыха горожан. Сам по себе парк не слишком большой – всего 11 га. С одной стороны к нему примыкает набережная, а с другой – одна из знаковых улиц старой Самары, улица Куйбышева.
Струковский сад очень зеленый: множество клумб, газонов, деревьев. Он разноуровневый, обустроен ярусами, с одного на другой можно попасть по лестницам. С верхней дорожки видно значительную часть территории. Сразу за входом находится любопытный фонтан: двое детей, мальчик и девочка, держат зонт, защищающих их от водяных брызг. Эта композиция появилась в парке еще в 19 веке, ее несколько раз убирали, но потом возвращали на место.
Еще один яркий символ парка – каменный грот, наверху которого возвышается золотистая фигура козы, символа Самары. Рядом – еще один фонтан, напоминающий водопад.
Для удобства отдыхающих обустроены красивые беседки и качели, газоны украшают деревянные скульптуры.
В парке каждый год проводятся разные фестивали: книжный, цветочный и международный фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Именно в Струковском саду, в просторечии в Струкачах, в 1907 году в первый раз прозвучал знаменитый вальс "На сопках Маньчжурии". Он посвящен памяти воинов, погибших в сражении в русско-японской войне. В связи с этим в 2013 году в Самаре проходит фестиваль духовых оркестров. А в 2021 году в честь этого музыкального произведения здесь открылась скульптурная композиция.
Самара – многонациональный и многоконфессиональный город. Православные храмы соседствуют в ней с мечетью, кирхой, костелом... Огромное здание из красного кирпича на улице Фрунзе – католический костел, одна из визитных карточек города. Изящный, будто рвущийся в небо, с высокими острыми шпилями, он виден издалека и мало кого сможет оставить равнодушным. Храм построен в стиле неоготики и не имеет себе подобных в Самаре.
Храм Пресвятого Сердца Иисуса был возведен польской общиной и освящен 12 февраля 1906 года. До 20-х годов XX века он принимал верующих, после был закрыт и разграблен. Но большая часть величественного здания уцелела, и в 1941 году в нем открыли Самарский краеведческий музей. Там, где недавно звучали молитвы, теперь проводились экскурсии, размещались предметы быта и кости вымерших животных.
Но в начале девяностых годов все опять поменялось, и храм передали католической общине. Его привели в порядок, заново освятили, водрузили на шпили кресты. Теперь там
проводятся службы, работает, католическая библиотека, выпускается приходская газета и звучит электроорган. Внутри костел так же красив, как и снаружи: два ряда светлых колонн, витражи, скамьи и фигурная лепка. Здание храма совсем еще молодое, но производит впечатление старины.
Для всех желающих здесь организуют концерты духовной и классической музыки, можно побывать в костеле как на экскурсии, так и индивидуальным порядком. Можно присутствовать и на мессе, вне зависимости от вероисповедания, главное соблюдать правила поведения и не мешать присутствующим.
Самарский католический костел признан архитектурным памятником и находится под охраной государства.
Площадь Славы – великолепная смотровая площадка с видом на Волгу, единый комплекс вместе с Самарской площадью и сквером Победы. Сюда приходят горожане и гости города, чтобы посмотреть на реку и набережную, это обязательная "точка" у молодоженов в день свадьбы, здесь же проводят торжественные мероприятия.
Площадь Славы посвящена боевым и трудовым подвигам самарцев. Тут расположен и так называемый "белый дом", здание областного правительства, и мемориальный комплекс с Вечным огнем, куда возлагают венки, и монумент Славы высотой в 40 метров. Фигура рабочего, поднимающего к небу крылья, один из символов города, его отлично видно как с Волги, так и из разных частей Самары.
Скульптура возведена в 1971 году на деньги местных тружеников и символизирует их вклад в авиапромышленность. Здесь, в тогда еще Куйбышеве, в годы Великой Отечественной войны изготавливали прославленные штурмовики Ил-2, "летающие танки". Вечный огонь и горельеф Скорбящей Матери-Родине находятся рядом: рядом с ними всегда лежат букеты цветов.
Также возле площади расположен Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, а возле него – красивый бронзовый памятник Петру и Февронии Муромским, которые считаются в православии покровителями семьи и верности. С площади виден купол самарского цирка. Рядом, с другой стороны, "Аллея Маршалов Победы", на которой размещены бронзовые бюсты заслуженных полководцев.
Площадь Славы никогда не пустует: здесь часто организуют и тематические выставки, и устанавливают фотоэкспозиции под открытым небом, а также оборудуют ледовый каток в зимнее время. Летом самарцы катаются на роликах и скейтах.
От смотровой площадки можно спуститься по удобным широким лестницам вниз, к набережной. У основания склона в 2018 году создан оригинальный фонтан с подсветкой, им можно полюбоваться в теплое время года. Это место особенно любимо детьми, которые охотно бегают среди струй воды.
Следующее приметное самарское место расположено далеко от центра, в поселке Управленческий. Это так называемая "Вертолетка", смотровая площадка, с которой открывается поистине великолепный вид на Волгу, острова и дальний противоположный берег.
Раньше это место облюбовали наблюдатели за сплавом бревен по реке, тогда оно называлось «Санина поляна». Затем, в советское время, тут появилась настоящая вертолетная площадка, куда приземлялся летательный аппарат знаменитого конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова. Завод его имени до сих пор один из крупнейших в России в области производства авиационных и космических двигателей.
В 2000 году место обрело новую жизнь: площадку благоустроили, чтобы привлечь туристов и местных жителей полюбоваться прекрасной панорамой. Территорию, состоящую из верхнего и нижнего уровней, очистили от мусора, провели освещение, установили кафе и скамейки. Теперь это гордость Самары, привлекающая и свадьбы, и семьи с детьми, и туристов. Любители фотографировать могут сделать тут отличные кадры.
В 2021 году Вертолетка стала еще красивей: ее благоустроили заново, укрепили склон, установили разнообразные лавочки, качели, детскую площадку, высадили цветы. Теперь здесь можно с удобством провести целый день. Желающие в деталях рассмотреть другой берег могут воспользоваться биноклем. Поблизости оборудована парковка, так что можно свободно приезжать на машинах.
Одна из визитных карточек Самары – железнодорожный вокзал, который считают самым высоким в Европе. Он возведен в 2001 году на месте старого здания, которое было построено в 1876 году. Очень стильное и необычное здание видно издалека, вместе со шпилем его высота больше 100 метров. В темное время суток стены и купол вокзала светятся, особенно заметна синяя верхняя часть.
Современный вокзал продуман и создан с учетом удобства пассажиров. В самом здании расположены залы ожидания, гостиница, сервис-центр и вспомогательные службы.
Изюминка вокзала – это его смотровая площадка, балкон вокруг купола, куда может купить билет и подняться любой желающий. Зрителям открывается панорама города и видны две реки, Самара и Волга. Внутри вокзала часто устраивают выставки или проводят концерты.
Привокзальная площадь называется Комсомольской, там размещена автостоянка, а к новому году территорию украшают. Площадь с платформами соединяет длинный широкий тоннель. На комсомольской площади в 2012 году установлена скульптура, посвященная персонажу фильма "Берегись автомобиля" Юрию Деточкину. Двухметровый, с лицом Иннокентия Смоктуновского, он стоит меж горожанами, словно только что вернулся домой. Скульптуру установили в честь 85-летнего юбилея режиссера фильма Эльдара Рязанова.
Один из самых интересных самарских парков носит имя Юрия Гагарина. Когда-то он располагался на окраине, но с разрастанием города "переехал" ближе к центру. Появилась эта зона отдыха в 1976 году, она не слишком большая – 39,3 га, но с разнообразной по функционалу территорией. Тут есть и спортивные зоны, и аттракционы, и зеленые участки под деревьями. Через парк проложен канал, который завершается озером: здесь выдают напрокат лодку или катамаран, или просто постоять на мостике, глядя на воду. Самая приметная деталь парка это его вход, белые бетонные конструкции с вырезанными кругами, похожие на куски сыра.
Здесь найдут себе развлечения и дети, и взрослые. Есть качели и карусели как для малышей, так и для экстремалов. Недавно установлено 55-метровое колесо обозрения, которое благодаря закрытым кабинкам с подогревом работает круглый год. Ночью колесо подсвечивается и видно издалека.
Еще одно приметное место парка – островок с пушками. Рядом с ним расположена эстрада в форме ракушки. Здесь есть футбольное поле и площадки для баскетбола и волейбола, планируется заново открыть картинговую зону, зимой горожане катаются на лыжах. В парке много кафе и киосков, проводятся фестивали, праздники, танцевальные и спортивные мероприятия.
Здешние деревья, дубы, ели и клены, давно облюбовали белки, не боящиеся людей. По каналу и озеру плавают утки, раньше в специальном загоне обитали лебеди. Особенный "житель" парка – это трехсотлетний дуб, он огорожен и охраняется государством.
Также на территории установлен бюст Юрия Гагарина и обелиск жертвам политических репрессий.
Музей работает в губернском центре с 2010 года и занимает более полутора гектаров. Студенты-железнодорожники Самарского государственного университета путей сообщения изучают здесь составы и локомотивы прежних лет.
Территория учреждения – бывший полигон железнодорожных войск. Во время Великой Отечественной войны сюда прибывали эшелоны, везущие эвакуированные производства. И сейчас гости могут увидеть вагон-теплушку, в которой сохранилось военное убранство, в том числе кухня.
У входа расположено здание, которое само по себе является экспонатом – это бывший вокзал станции Дашково XIX века, прототип которого раньше находился в Пензенской области. Внутри содержатся многочисленные экспонаты: железнодорожный антиквариат, документы, макеты, старинные фотографии, установлен манекен в форме сотрудника станции.
Снаружи на рельсах расположен обширный парк техники разных лет: старинный паровоз, электричка, вагоны пассажирские и грузовые, транспортная мотодрезина – всего более 60 единиц. Некоторые экспонаты доступны для просмотра изнутри. Рядом со всеми установлены таблички с рассказом об объекте. В музее проводятся экскурсии.
Самарский зоопарк появился в 90-е годы и вначале не имел постоянного места "прописки". В настоящее время он обосновался в Овраге Подпольщиков, и, несмотря на небольшие размеры, является благоустроенным и радующим глаз.
Коллекция зоопарка насчитывает свыше 2 тыс. представителей 200 видов. Среди них немало животных, занесенных в Красную книгу. Некоторые питомцы стабильно размножаются, их потомство передают в другие зоосады.
Часть обитателей живет в клетках на свежем воздухе, более теплолюбивые – в ангарах. Есть секции террариумов с рептилиями и насекомыми, много аквариумов, птицы – от попугайчиков до лебедей до орлов, и множество млекопитающих. Отдельно стоит отметить отличную подборку кошачьих: тигры, лев, леопард и ягуар, рыси и пумы. Детей не оставят равнодушными крокодил, медведь и обезьяны.
Зоопарк активно привлекает посетителей, как больших, так и маленьких. Проводятся тематические экскурсии, гости могут поприсутствовать на кормлении животных и погладить некоторых из них. Проводятся праздники, в том числе костюмированные, викторины. Сотрудники отмечают дни рождения своих питомцев.
Самарский океанариум самый крупный в Поволжье. Он работает с декабря 2019 года, его площадь превышает 2500 квадратных метров. Экспозиция сделана с фантазией: посетители гуляют в каменных лабиринтах, заглядывают в подсвеченные гроты. Можно даже оказаться в террариуме крокодилов, конечно, под защитой стеклянного купола.
Состав обитателей океанариума прихотлив: более 4000 видов, многие обитатели занесены в Красную книгу. Все они поступили из других зоологических учреждений, не из дикой природы. Мимо аквариумов с рыбами разных цветов и размеров гости проходят к бассейну с пингвинами Гумбольдта, а оттуда к игривым гладкошерстным выдрам. Здесь есть и скаты, и лебеди, и черепахи. Некоторых питомцев разрешено кормить: для этого на входе продаются специальные пакетики.
Для всех животных подобраны максимально комфортные условия, начиная от воды (морской или пресной) и заканчивая освещением. Крупнейший из аквариумов длиной порядка 50 метров, самый длинный в Европе: его содержимое составляет единую экосистему.
Для гостей организуют тематические экскурсии и показательные кормления. В океанариуме также проводятся научные работы.
Посетить Самару можно в любое время года – и зимой, и летом гостям будет, что посмотреть. Существуют удобные маршруты и для пеших туристов, и для владельцев автомобиля. Экскурсионную программу легко составить с учетом интересов детей и взрослых. А если покинуть пределы города, то возможностей выбора еще больше!