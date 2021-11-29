Достопримечательности Самары: 15 интересных мест, которые стоит посетить

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Самара – город в Поволжье, девятый по численности в России. Основанный в XVI веке, он расположен на берегу Волги, и сохранил немало старинных зданий, памятников архитектуры стилей от модерна до эклектики. Уцелевшие купеческие особняки соседствуют с мемориалами героям Гражданской и Великой Отечественной войны. Сохранились и действуют и религиозные строения: православные храмы, мусульманская мечеть, католический костел, лютеранская кирха.

Но Самара – это и современный город-миллионник, в котором есть и театры, и парки, и многочисленные музеи, посетив которые можно ознакомиться и с древними находками, и с историей освоения космоса. Современные скульптуры, в том числе посвященные любимым персонажам фильмов и сказок, украшают улицы. Итак, какие лучшие места Самары стоит посетить в первую очередь?

Самарская набережная по праву считается одной из самых красивых в России. Ее не зря называют визитной карточкой города, и знакомство с Самарой лучше всего начать именно отсюда. К созданию набережной приступили в середине 30-х годов 20 века. Ее протяженность более 4 км вдоль берега Волги. Сейчас для гостей и местных жителей доступны четыре очереди, в планах пятая. Длинные променады среди клумб и газонов, под сенью деревьев (каштанов, елей и даже пальм) соседствуют с песчаными пляжами, в летний сезон открытыми для всех желающих. На набережной расположен фонтан со светомузыкой. Напротив раскинулись зеленые берега национального парка Самарская Лука, куда можно отправиться с нескольких пристаней и Речного вокзала.

Гуляющие по набережной могут посетить кафе и рестораны, купить сувенирную продукцию, отведать мороженого. Желающие имеют возможность взять напрокат ролики или самокаты – для такого вида транспорта выделены отдельные дорожки. Для детей установлены игровые площадки, для взрослых – спортивные. Набережная – одно из традиционных мест проведения городских фестивалей. Здесь расположено множество скульптур и арт-объектов, самый крупный из которых – белоснежная стела "Ладья", установленная в 1986 году к 400-летию города Самары.

Также привлекает внимание скульптурная композиция "Бурлаки на Волге", установленная 11 сентября 2014 года, в год 170-летия со дня рождения художника-передвижника Ильи Репина. Свой шедевр великий русский художник создал в Самарской губернии, в селе Ширяево. Посвященная картине скульптура представляет собой бронзовую раму, в которой тянут лямку бурлаки. А за их спинами видно Волгу и дальний берег.

Огромный памятник князю Засекину – еще одно приметное место набережной. Памятник обращён в сторону центра старого города-крепости, которую некогда основал воевода. В руках у Григория Засекина – хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного.

Еще одна интересная скульптура посвящена товарищу Сухову из фильма "Белое солнце пустыни". Она расположена между Ленинградским и Некрасовским спуском. Красноармеец Федор Сухов, главный герой фильма, говорит: «Вот, доберусь до Волги, а там и до Самары рукой подать». И кажется, что он в самом деле вернулся на родину и теперь стоит между гуляющими.

На набережной установлены и скульптуры авангардного стиля, например, композиция «Колыбель человечества» как олицетворение связи между Землей и человечеством. Она находится на Первомайском спуске. Вы увидите фигуры двоих людей, сплетенные между собой и образующие одно целое – человечество, покрывающее земной шар.

Есть и Скамейка влюбленных: ее сиденье устроено особым образом, наклонное в центре, оно сближает садящихся. А спинка украшена большим сердцем.

Адрес: набережная Святителя Алексия (1 очередь), аллея Молодожёнов (2 очередь), ул. Максима Горького, 113 (3 очередь), ул. Лесная (4 очередь)

Следующее место обязательно стоит посетить любителям пива. Это Жигулевский пивоваренный завод, выпускающий давно ставшее брендом «Жигулевское» пиво. Завод был возведен в далеком 1881 году, он один из старейших в стране. Пивоварня расположена в старинном здании, признанном архитектурным памятником и объектом культурного наследия России.

Несмотря на это, внутрь завода совсем не сложно попасть. Достаточно купить билеты возле главного входа, и вы окажетесь на полуторачасовой экскурсии, которые проводятся ежедневно. Посетители познакомятся со всеми производственными этапами в действующих цехах, узнают, из каких стадий состоит производство пива, от брожения до разлива готового напитка по бутылкам. А затем гостям предложат продегустировать несколько сортов пенного напитка.

А рядом со стенами завода находится еще одна любимая самарцами точка – пивной бар "На дне". В него свежее пиво поступает прямо по трубам, минуя стадии разлива. И если когда-то это была скромная пивная, то сейчас это современного вида двухэтажное заведение, по-прежнему любимое гостями и самарцами за вкусное пиво, близость к Волге и демократичную атмосферу.

Адрес : Волжский проспект, 4

: Волжский проспект, 4 Сайт: samarabeer.ru

Православный Иверский женский монастырь – единственный женский монастырь в Самаре, который основан в середине 19 века и назван в честь иконы Иверской Божией Матери. В свое время он являлся значимым религиозным центром, точкой, куда в большом количестве приезжали паломники. При СССР он был закрыт и частично разрушен, в том числе уничтожена была колокольня, а также крупный Успенский собор.

В начале 90-х годов монастырь признали историческим памятником, передали верующим и начали возрождать. Сейчас святая обитель отреставрирована и действует, на его землях найдено захоронение самарского губернатора, почетного гражданина города Петра Владимировича Алабина. Иверский монастырь – очень красивый комплекс сооружений, большей частью из красного кирпича с белой окантовкой. Он расположен на холмах с видом на Волгу и с реки, в свою очередь, видны его стены и золотые купола.

Несмотря на то, что вокруг оживленные магистрали, на внутренней территории тихо и зелено, где прихожане могут посетить центральный храм монастыря.

Адрес: Волжский проспект, 1

Волжский проспект, 1 Время работы: ежедневно 6.00 до 20.00

ежедневно 6.00 до 20.00 Вход: свободный

свободный Сайт: иверский.рф

Самара тесно связана с космосом и считается городом ракетостроения. Именно на самарских ракетах отправились на орбиту первые в СССР спутники и совершил первый космический полет Юрий Гагарин. И сейчас заметная часть производства в городе связана с авиацией и ракетостроением. Поэтому и "космический" музей просто обязан был появиться.

Уникальный музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» открылся 12 апреля 2007 года. Хоть этот музей совсем молод, он пользуется популярностью у экскурсионных групп и по праву стал лауреатом премии «Туристический бренд Самарской области». Здание особенное: его фасад украшает подлинная, вертикально установленная ракета-носитель «Союз» в собранном виде! Это настоящая многотонная ракета Р-7, изготовленная в Куйбышеве на заводе «Прогресс». Открытие монумента высотой 68 метров состоялось в октябре 2001 года, теперь же ракета составляет гармоничное целое со зданием музея.

Часть экспозиции музея содержит модели космических кораблей, спутники, приборы и двигатели. Их дадут осмотреть со всех сторон и даже потрогать. Во второй части можно узнать о буднях космонавтов на орбите, о том, как они живут и чем питаются в космосе. Представлены и некоторые из вещей покорителей космоса, в том числе подлинный скафандр. Посетители музея имеют возможность купить сувениры с космической символикой и тубы с настоящими космическими обедами.

Нельзя обойти вниманием еще один объект, расположенный у стен музея – памятник космонавту, который в народе получил прозвище "космопупс". Это забавная яркая фигура из пластика. Несмотря на игрушечные пропорции и несерьезный вид, люди охотно фотографируются рядом с ним.

В большинстве городов-миллионников России есть любимая местными жителями и туристами пешеходная улица. Самара не исключение: такой улицей стала Ленинградская, называемая также "самарским Арбатом". Расположенная в историческом центре, она простирается на 1,7 км и доходит до набережной Волги. Когда-то она называлась Панской и была застроена не только особняками, но и купеческими лавками. В советское время там появились красивые универмаги, затем возникли рестораны и бутики, но многие старинные здания сохранились до сих пор. Самые яркие среди них – дом купца Головина и дом архитектора Машкова.

По большей части улицы можно спокойно гулять, не опасаясь машин. Широкая, зеленая, она является также центром притяжения творческих людей Самары: здесь часто можно встретить художников или уличных музыкантов.

Самый броский элемент Ленинградской – скульптурная композиция «Дядя Степа – милиционер». Посвященная одноименному герою из стихотворения Сергея Михалкова, она появилась в городе недавно, в 2015 году, к 80-летию стиха. Шестиметровая бронзовая фигура в довоенной милицейской форме возвышается над такой же бронзовой детворой, к которой очень любят присоединяться и маленькие самарцы. Автор скульптуры – знаменитый Зураб Церетели.

В чертах Дяди Степы прослеживается сходство с самарским старшиной милиции Олегом Петровичем Малининым, которого уважали многие горожане.

Адрес: улица Ленинградская

В Самаре находится одна из самых больших площадей в Европе, в некоторых изданиях ее ставят даже на первое место – площадь Куйбышева, 17,4 га. По ее углам расположены четыре зеленых сквера, а в одной из сторон – Самарский академический театр оперы и балета, величественное здание с мощными колоннами и скульптурами на фасаде.

Площадь появилась в Самаре в середине 19 века, тогда она называлась Соборной и соответствовала рангу губернской столицы. В прежние времена здесь находился храм Христа Спасителя. К сожалению, в советское время он был уничтожен.

Площадь Куйбышева – место не просто красивое, но историческое. В первый год Великой Отечественной войны, 7 ноября 1941 года, здесь состоялся военный парад. Его участники, промаршировав по брусчатке, сразу отправились на фронт. Маршал Ворошилов принимал этот парад, вместе с ним на трибунах находилось высшее руководство СССР. Напомним, что Самара, тогда еще Куйбышев, в годы войны стал «запасной столицей» Советского Союза. Сюда были эвакуированы десятки заводов и предприятий.

Меньше чем за год было построено убежище, известное как "бункер Сталина". Он находится неподалеку от площади Куйбышева; по легенде, под ней проходит ведущий в бункер подземный ход. А в марте 1942 года в стенах театра впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, так называемая "Ленинградская".

Ныне площадь украшают два памятника: статуя Куйбышева перед театром и в сквере памятник Шостаковичу авторства скульптора Зураба Церетели. На обширном пространстве площади ежегодно проходят различные мероприятия: военные парады, массовые гуляния, ярмарки и концерты. Здесь отмечают и День Города, и Масленицу, тут ставится и главная городская новогодняя ёлка.

А во время чемпионата мира по футболу в 2018 году городские власти оборудовали фанзону: футбольные состязания можно было посмотреть на огромном экране.

Адрес: площадь Куйбышева

На берегу Волги находится самый старый из самарских парков – Струковский сад. Некогда здесь располагался лес, владельцем которого был управляющий Илецкими соляными промыслами Г. Н. Струков. Он первым обустроил здесь парковую зону. С девятнадцатого века участок сменил несколько владельцев. После революции 1917 года парк переименовали в честь Максима Горького, но в девяностые года двадцатого столетия к нему вернулось историческое название. Территория разрасталась и благоустраивалась: сад оградили красивой решеткой, построили крытую эстраду, фонтан и заасфальтировали дорожки.

Сейчас он принадлежит к любимым местам отдыха горожан. Сам по себе парк не слишком большой – всего 11 га. С одной стороны к нему примыкает набережная, а с другой – одна из знаковых улиц старой Самары, улица Куйбышева.

Струковский сад очень зеленый: множество клумб, газонов, деревьев. Он разноуровневый, обустроен ярусами, с одного на другой можно попасть по лестницам. С верхней дорожки видно значительную часть территории. Сразу за входом находится любопытный фонтан: двое детей, мальчик и девочка, держат зонт, защищающих их от водяных брызг. Эта композиция появилась в парке еще в 19 веке, ее несколько раз убирали, но потом возвращали на место.

Еще один яркий символ парка – каменный грот, наверху которого возвышается золотистая фигура козы, символа Самары. Рядом – еще один фонтан, напоминающий водопад.

Для удобства отдыхающих обустроены красивые беседки и качели, газоны украшают деревянные скульптуры.

В парке каждый год проводятся разные фестивали: книжный, цветочный и международный фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Именно в Струковском саду, в просторечии в Струкачах, в 1907 году в первый раз прозвучал знаменитый вальс "На сопках Маньчжурии". Он посвящен памяти воинов, погибших в сражении в русско-японской войне. В связи с этим в 2013 году в Самаре проходит фестиваль духовых оркестров. А в 2021 году в честь этого музыкального произведения здесь открылась скульптурная композиция.

Адрес: ул. Красноармейская, 2а

ул. Красноармейская, 2а Время работы: ежедневно, круглосуточно

ежедневно, круглосуточно Вход: бесплатный

Самара – многонациональный и многоконфессиональный город. Православные храмы соседствуют в ней с мечетью, кирхой, костелом... Огромное здание из красного кирпича на улице Фрунзе – католический костел, одна из визитных карточек города. Изящный, будто рвущийся в небо, с высокими острыми шпилями, он виден издалека и мало кого сможет оставить равнодушным. Храм построен в стиле неоготики и не имеет себе подобных в Самаре.

Храм Пресвятого Сердца Иисуса был возведен польской общиной и освящен 12 февраля 1906 года. До 20-х годов XX века он принимал верующих, после был закрыт и разграблен. Но большая часть величественного здания уцелела, и в 1941 году в нем открыли Самарский краеведческий музей. Там, где недавно звучали молитвы, теперь проводились экскурсии, размещались предметы быта и кости вымерших животных.

Но в начале девяностых годов все опять поменялось, и храм передали католической общине. Его привели в порядок, заново освятили, водрузили на шпили кресты. Теперь там

проводятся службы, работает, католическая библиотека, выпускается приходская газета и звучит электроорган. Внутри костел так же красив, как и снаружи: два ряда светлых колонн, витражи, скамьи и фигурная лепка. Здание храма совсем еще молодое, но производит впечатление старины.

Для всех желающих здесь организуют концерты духовной и классической музыки, можно побывать в костеле как на экскурсии, так и индивидуальным порядком. Можно присутствовать и на мессе, вне зависимости от вероисповедания, главное соблюдать правила поведения и не мешать присутствующим.

Самарский католический костел признан архитектурным памятником и находится под охраной государства.

Адрес: ул. Фрунзе, 157

ул. Фрунзе, 157 Время работы: храм открыт ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до окончания вечерних Богослужений

храм открыт ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до окончания вечерних Богослужений Сайт: catholicsamara.wordpress.com

Площадь Славы – великолепная смотровая площадка с видом на Волгу, единый комплекс вместе с Самарской площадью и сквером Победы. Сюда приходят горожане и гости города, чтобы посмотреть на реку и набережную, это обязательная "точка" у молодоженов в день свадьбы, здесь же проводят торжественные мероприятия.

Площадь Славы посвящена боевым и трудовым подвигам самарцев. Тут расположен и так называемый "белый дом", здание областного правительства, и мемориальный комплекс с Вечным огнем, куда возлагают венки, и монумент Славы высотой в 40 метров. Фигура рабочего, поднимающего к небу крылья, один из символов города, его отлично видно как с Волги, так и из разных частей Самары.

Скульптура возведена в 1971 году на деньги местных тружеников и символизирует их вклад в авиапромышленность. Здесь, в тогда еще Куйбышеве, в годы Великой Отечественной войны изготавливали прославленные штурмовики Ил-2, "летающие танки". Вечный огонь и горельеф Скорбящей Матери-Родине находятся рядом: рядом с ними всегда лежат букеты цветов.

Также возле площади расположен Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, а возле него – красивый бронзовый памятник Петру и Февронии Муромским, которые считаются в православии покровителями семьи и верности. С площади виден купол самарского цирка. Рядом, с другой стороны, "Аллея Маршалов Победы", на которой размещены бронзовые бюсты заслуженных полководцев.

Площадь Славы никогда не пустует: здесь часто организуют и тематические выставки, и устанавливают фотоэкспозиции под открытым небом, а также оборудуют ледовый каток в зимнее время. Летом самарцы катаются на роликах и скейтах.

От смотровой площадки можно спуститься по удобным широким лестницам вниз, к набережной. У основания склона в 2018 году создан оригинальный фонтан с подсветкой, им можно полюбоваться в теплое время года. Это место особенно любимо детьми, которые охотно бегают среди струй воды.

Адрес: пл. Славы

Следующее приметное самарское место расположено далеко от центра, в поселке Управленческий. Это так называемая "Вертолетка", смотровая площадка, с которой открывается поистине великолепный вид на Волгу, острова и дальний противоположный берег.

Раньше это место облюбовали наблюдатели за сплавом бревен по реке, тогда оно называлось «Санина поляна». Затем, в советское время, тут появилась настоящая вертолетная площадка, куда приземлялся летательный аппарат знаменитого конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова. Завод его имени до сих пор один из крупнейших в России в области производства авиационных и космических двигателей.

В 2000 году место обрело новую жизнь: площадку благоустроили, чтобы привлечь туристов и местных жителей полюбоваться прекрасной панорамой. Территорию, состоящую из верхнего и нижнего уровней, очистили от мусора, провели освещение, установили кафе и скамейки. Теперь это гордость Самары, привлекающая и свадьбы, и семьи с детьми, и туристов. Любители фотографировать могут сделать тут отличные кадры.

В 2021 году Вертолетка стала еще красивей: ее благоустроили заново, укрепили склон, установили разнообразные лавочки, качели, детскую площадку, высадили цветы. Теперь здесь можно с удобством провести целый день. Желающие в деталях рассмотреть другой берег могут воспользоваться биноклем. Поблизости оборудована парковка, так что можно свободно приезжать на машинах.

Адрес: ул. Ветвистая, 1

ул. Ветвистая, 1 Время работы: ежедневно, круглосуточно

ежедневно, круглосуточно Вход: бесплатный

Одна из визитных карточек Самары – железнодорожный вокзал, который считают самым высоким в Европе. Он возведен в 2001 году на месте старого здания, которое было построено в 1876 году. Очень стильное и необычное здание видно издалека, вместе со шпилем его высота больше 100 метров. В темное время суток стены и купол вокзала светятся, особенно заметна синяя верхняя часть.

Современный вокзал продуман и создан с учетом удобства пассажиров. В самом здании расположены залы ожидания, гостиница, сервис-центр и вспомогательные службы.

Изюминка вокзала – это его смотровая площадка, балкон вокруг купола, куда может купить билет и подняться любой желающий. Зрителям открывается панорама города и видны две реки, Самара и Волга. Внутри вокзала часто устраивают выставки или проводят концерты.

Привокзальная площадь называется Комсомольской, там размещена автостоянка, а к новому году территорию украшают. Площадь с платформами соединяет длинный широкий тоннель. На комсомольской площади в 2012 году установлена скульптура, посвященная персонажу фильма "Берегись автомобиля" Юрию Деточкину. Двухметровый, с лицом Иннокентия Смоктуновского, он стоит меж горожанами, словно только что вернулся домой. Скульптуру установили в честь 85-летнего юбилея режиссера фильма Эльдара Рязанова.

Адрес: Комсомольская пл., 1

Комсомольская пл., 1 Время работы: ежедневно, круглосуточно

ежедневно, круглосуточно Вход: бесплатный

бесплатный Сайт: samara.dzvr.ru

Один из самых интересных самарских парков носит имя Юрия Гагарина. Когда-то он располагался на окраине, но с разрастанием города "переехал" ближе к центру. Появилась эта зона отдыха в 1976 году, она не слишком большая – 39,3 га, но с разнообразной по функционалу территорией. Тут есть и спортивные зоны, и аттракционы, и зеленые участки под деревьями. Через парк проложен канал, который завершается озером: здесь выдают напрокат лодку или катамаран, или просто постоять на мостике, глядя на воду. Самая приметная деталь парка это его вход, белые бетонные конструкции с вырезанными кругами, похожие на куски сыра.

Здесь найдут себе развлечения и дети, и взрослые. Есть качели и карусели как для малышей, так и для экстремалов. Недавно установлено 55-метровое колесо обозрения, которое благодаря закрытым кабинкам с подогревом работает круглый год. Ночью колесо подсвечивается и видно издалека.

Еще одно приметное место парка – островок с пушками. Рядом с ним расположена эстрада в форме ракушки. Здесь есть футбольное поле и площадки для баскетбола и волейбола, планируется заново открыть картинговую зону, зимой горожане катаются на лыжах. В парке много кафе и киосков, проводятся фестивали, праздники, танцевальные и спортивные мероприятия.

Здешние деревья, дубы, ели и клены, давно облюбовали белки, не боящиеся людей. По каналу и озеру плавают утки, раньше в специальном загоне обитали лебеди. Особенный "житель" парка – это трехсотлетний дуб, он огорожен и охраняется государством.

Также на территории установлен бюст Юрия Гагарина и обелиск жертвам политических репрессий.

Адрес: Советской Армии, 181в

Советской Армии, 181в Время работы: ежедневно, круглосуточно

ежедневно, круглосуточно Вход: бесплатный

Музей работает в губернском центре с 2010 года и занимает более полутора гектаров. Студенты-железнодорожники Самарского государственного университета путей сообщения изучают здесь составы и локомотивы прежних лет.

Территория учреждения – бывший полигон железнодорожных войск. Во время Великой Отечественной войны сюда прибывали эшелоны, везущие эвакуированные производства. И сейчас гости могут увидеть вагон-теплушку, в которой сохранилось военное убранство, в том числе кухня.

У входа расположено здание, которое само по себе является экспонатом – это бывший вокзал станции Дашково XIX века, прототип которого раньше находился в Пензенской области. Внутри содержатся многочисленные экспонаты: железнодорожный антиквариат, документы, макеты, старинные фотографии, установлен манекен в форме сотрудника станции.

Снаружи на рельсах расположен обширный парк техники разных лет: старинный паровоз, электричка, вагоны пассажирские и грузовые, транспортная мотодрезина – всего более 60 единиц. Некоторые экспонаты доступны для просмотра изнутри. Рядом со всеми установлены таблички с рассказом об объекте. В музее проводятся экскурсии.

Адрес: ул. Литвинова, 332, лит.А

ул. Литвинова, 332, лит.А Время работы: вторник-воскресенье с 09:00 до 17:00

Самарский зоопарк появился в 90-е годы и вначале не имел постоянного места "прописки". В настоящее время он обосновался в Овраге Подпольщиков, и, несмотря на небольшие размеры, является благоустроенным и радующим глаз.

Коллекция зоопарка насчитывает свыше 2 тыс. представителей 200 видов. Среди них немало животных, занесенных в Красную книгу. Некоторые питомцы стабильно размножаются, их потомство передают в другие зоосады.

Часть обитателей живет в клетках на свежем воздухе, более теплолюбивые – в ангарах. Есть секции террариумов с рептилиями и насекомыми, много аквариумов, птицы – от попугайчиков до лебедей до орлов, и множество млекопитающих. Отдельно стоит отметить отличную подборку кошачьих: тигры, лев, леопард и ягуар, рыси и пумы. Детей не оставят равнодушными крокодил, медведь и обезьяны.

Зоопарк активно привлекает посетителей, как больших, так и маленьких. Проводятся тематические экскурсии, гости могут поприсутствовать на кормлении животных и погладить некоторых из них. Проводятся праздники, в том числе костюмированные, викторины. Сотрудники отмечают дни рождения своих питомцев.

Самарский океанариум самый крупный в Поволжье. Он работает с декабря 2019 года, его площадь превышает 2500 квадратных метров. Экспозиция сделана с фантазией: посетители гуляют в каменных лабиринтах, заглядывают в подсвеченные гроты. Можно даже оказаться в террариуме крокодилов, конечно, под защитой стеклянного купола.

Состав обитателей океанариума прихотлив: более 4000 видов, многие обитатели занесены в Красную книгу. Все они поступили из других зоологических учреждений, не из дикой природы. Мимо аквариумов с рыбами разных цветов и размеров гости проходят к бассейну с пингвинами Гумбольдта, а оттуда к игривым гладкошерстным выдрам. Здесь есть и скаты, и лебеди, и черепахи. Некоторых питомцев разрешено кормить: для этого на входе продаются специальные пакетики.

Для всех животных подобраны максимально комфортные условия, начиная от воды (морской или пресной) и заканчивая освещением. Крупнейший из аквариумов длиной порядка 50 метров, самый длинный в Европе: его содержимое составляет единую экосистему.

Для гостей организуют тематические экскурсии и показательные кормления. В океанариуме также проводятся научные работы.

Адрес: Московское ш., 25

Московское ш., 25 Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, касса до 20:00

ежедневно с 10:00 до 21:00, касса до 20:00 Сайт: oceansamara.ru

Заключение

Посетить Самару можно в любое время года – и зимой, и летом гостям будет, что посмотреть. Существуют удобные маршруты и для пеших туристов, и для владельцев автомобиля. Экскурсионную программу легко составить с учетом интересов детей и взрослых. А если покинуть пределы города, то возможностей выбора еще больше!