Главные новости:
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Кинель-Черкасском районе водитель на Lada Kalina сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков

16 августа 2025 15:31
105
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.

Чтобы кабачки сохранили пользу и вкус, важно правильно их хранить. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Известиями» назвала ключевые правила, которых стоит придерживаться.

Молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами лучше употребить в пищу в течение одной-двух недель, рассказала эксперт.

Они идеально подходят для быстрой готовки, но долго не хранятся даже в холодильнике. Более зрелые плоды с плотной кожурой могут лежать значительно дольше — при правильном хранении их свежесть сохраняется до четырех-пяти месяцев.

Важнейший фактор — температура и влажность. Оптимальные условия для кабачков — это прохладное, хорошо проветриваемое помещение с температурой +4… +10 градусов и влажностью около 75%. Идеально подходят погреб или утепленный балкон. В холодильнике же кабачки лучше хранить в отсеке для овощей, предварительно завернув их в бумагу или перфорированный пакет, чтобы избежать конденсата. Перед тем как положить на хранение, кабачки нельзя мыть — достаточно аккуратно очистить их от земли сухой тканью.

Поврежденные или перезревшие плоды лучше сразу пустить в переработку: заморозить, законсервировать или приготовить из них икру. 

Еще один способ хранения — заморозка. Для этого овощи лучше нарезать кубиками или кружочками и слегка бланшировать — это поможет сохранить их текстура и вкус. В морозилке такие заготовки могут храниться до 10–12 месяцев.

 

Фото:   freepik.com

 

