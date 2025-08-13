Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»

126

В среду, 13 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района. Рабочая программа традиционно включает ряд совещаний, посещение социальных и инфраструктурных объектов, встречу с активом поселения.

Первое совещание состоялось с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в городском поселении Рощинский. «Мы всегда, когда посещаем район, начинаем с изучения оперативной обстановки. Конечно, каждый из вас по своему направлению знает ее очень хорошо. Вопросы общественного порядка, общественной безопасности - приоритет», - сказал глава региона, открывая совещание.

Далее губернатор обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития Рощинского на совещании с представителями правительства и главами региональных министерств. Он особо подчеркнул: «Я хотел бы всем, кто сегодня участвует, членам правительства, а также коллегам, кто сейчас на основном рабочем месте, сказать, что в Рощинском вы должны бывать не реже раза в месяц. Это особая территория, где проживает большое количество семей героев, которые сейчас защищают нашу страну. Здесь есть комплекс хозяйственных вопросов, который не решался годами и который мы с вами должны решить, поэтому эта установка. По моему поручению администрация Волжского района переезжает сюда. Это принципиальное решение, и оно не обсуждается».

Говоря об исполнении плана развития Рощинского, большая часть имущественного комплекса которого находится в ведении Министерства обороны РФ, Вячеслав Федорищев сделал акцент на взаимодействии с федеральным ведомством в решении этих вопросов: «Мы во взаимодействии с Министерством эти вопросы прорабатываем и видим полную поддержку, системное видение развития Рощинского со стороны Минобороны есть».

В ходе совещания губернатор поручил предусмотреть в региональном бюджете, начиная с этого года, ежегодную субсидию на исполнение программы развития муниципалитета в размере 100 млн рублей: «В уточнении бюджета 2025 года она должна быть отражена с учетом нашего сегодняшнего обсуждения и доведена в установленный срок в конце сентября. Это вклад региона в дополнительное развитие Рощинского. По сути - мы удваиваем бюджет поселения». Из этих средств в первоочередном порядке - в первые года максимально - должны финансировать ремонт дорог с обустройством светофоров, лежачих полицейских.

Отдельная подпрограмма в рамках программы развития Рощинского будет подготовлена по поручению главы региона министерством по региональной безопасности Самарской области.

Участники совещания обсудили ситуацию по Рощинскому в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и благоустройства, строительства, культуры и других. По каждой Вячеслав Федорищев обозначил дополнительные задачи. Так, в части ремонта сетей водоотведения, который должны начать в следующем году, и строительства очистных сооружений губернатор поручил включать заявки по территории на участие в программах федерального софинансирования.

Критику главы региона вызвало исполнение текущих задач по благоустройству. Он поручил повторно рассмотреть заявки муниципалитета и выполнить все работы, которые можно успеть в этом году.

Кроме того, согласно задаче, поставленной губернатором, будут предусмотрены средства дополнительно на 2 спортивные и 2 детские площадки – в этом году.

Ряд задач связан с проведением капитального ремонта образовательных учреждений. Так, Вячеслав Федорищев поручил ускорить ремонт школы в Рощинском, чтобы в следующем году дети пошли уже в полностью обновленное учреждение. На следующий год запланирован капитальный ремонт двух детских садов – и в части непосредственно зданий, и в части благоустройства прилегающей территории.

Вячеслав Федорищев предложил министерству спорта Самарской области проработать обеспечение бесплатными абонементами детей из Рощинского на посещение матчей футбольной команды «Крылья Советов» на стадионе «Солидарность Самара Арена», а также хоккейной команды «Лада». «Автобус централизованный должен быть, который будет на ключевые мероприятия ребят отсюда возить в сопровождении родителей. Выбирайте сектор, чтобы у них было свое место. Побыстрее это нужно сделать», - обратился он к министру спорта региона Лидии Рогожинской. Ребят, которые занимаются в футбольной секции на территории Рощинского, также пригласят на тренировку «Крыльев Советов».

В ходе совещания также речь шла о строительстве и оснащении оборудованием модульного здания для молодежного центра, где детские секции будут находиться в одной экосистеме. Построить такой центр планируется с привлечением средств меценатов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области