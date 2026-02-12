В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль

Все депутаты Госдумы выступают за введение особого контроля за тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом 11 февраля заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — слова Володина опубликованы на официальном сайте ГД.

Он напомнил, что Госдума ранее приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части регулирования тарифов. По его словам, региональные энергетические комиссии зачастую принимают решения о росте тарифов необоснованно, пишут "Известия".

«Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов», — заключил Володин.