В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту
Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Госдума не поддержала запрос КПРФ о замедлении Telegram
Глава Сбербанка Герман Греф предложил провести в России реформу доходов госслужащих
В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль
В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре.
Детская школа искусств села Исаклы отметила 55-летний юбилей
Горящий автомобиль врезался в заправочную колонку, рядом с ней находился 27-летний водитель другого автомобиля, который пострадал и был госпитализирован.
В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство после ЧП с горящим автомобилем, врезавшемся в заправочную колонку на АЗС
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль

Все депутаты Госдумы выступают за введение особого контроля за тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом 11 февраля заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль», — слова Володина опубликованы на официальном сайте ГД.

Он напомнил, что Госдума ранее приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части регулирования тарифов. По его словам, региональные энергетические комиссии зачастую принимают решения о росте тарифов необоснованно, пишут "Известия".

«Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов», — заключил Володин.

