Мошенники в РФ вернулись в прошлое к звонкам на домашние телефоны
В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту
Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Госдума не поддержала запрос КПРФ о замедлении Telegram
Глава Сбербанка Герман Греф предложил провести в России реформу доходов госслужащих
В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль
В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре.
Детская школа искусств села Исаклы отметила 55-летний юбилей
Депутаты Госдумы не одобрили протокольное поручение КПРФ по поводу ситуации с замедлением работы Telegram, сообщил депутат Михаил Матвеев в Telegram-канале. Он уточнил, что глава комитета по информполитике Сергей Боярский напомнил о нарушении Telegram российского законодательства. По его словам, мессенджер не удаляет запрещенный контент, пишет ТАСС.

За проголосовали КПРФ и «СР», «Новые люди» — пять за, остальные не голосовали. ЛДПР не голосовала, «ЕР» против, — написал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что между российской властью и руководством Telegram идут переговоры. Он отметил, что целью диалога является выполнение мессенджером законодательства РФ без применения крайних мер.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok.

