Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске

Мировые СМИ, которые пристально следят за переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обращают внимание на то, что саммит завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине, при этом они отмечают, что оба лидера назвали результаты продуктивными, пишет РИА Новости.

"Саммит, привлекший к себе наибольшее внимание среди всех, проходивших за последнее время, уже закончился, и оба президента считают его успешным. В ходе совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал продлившуюся два с половиной часа встречу "крайне продуктивной", — пишет испанская газета Pais. Издание отмечает, что в рамках "крайне предварительного разговора " лидеры обсудили будущее Украины.

"Саммит Путина и Трампа на Аляске завершился без каких-либо заявлений о будущем конфликта на Украине", — сообщает испанский телеканал RTVE, отмечая, что "на короткой пресс-конференции без возможности задать вопросы Трамп и Путин лишь признали, что встреча была продуктивной".

Британская газета Sun в статье под заголовком "Сделки нет" пишет, что после почти трех часов переговоров на Аляске Трамп заявил, что вместе с российским лидером они "договорились по некоторым важным пунктам", однако ни один из президентов не упомянул о прекращении огня на Украине.

"Никто на самом деле не знает, что обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Путин сегодня во время своего продолжительного саммита на Аляске, поскольку они не ответили на вопросы журналистов после совместного брифинга", — сообщает телеканал CNN.

Американская газета New York Times отмечает, что Трамп дал расплывчатую, но позитивную оценку достигнутому прогрессу, заявив: "Многие пункты были согласованы, и осталось совсем немного".

Другое американское издание Wall Street Journal пишет, что в отличие от рукопожатий и улыбок, которыми ознаменовалось начало встречи, "Путин и Трамп на протяжении большей части пресс-конференции сохраняли каменные лица".

Аргентинский портал Infobae обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин первый начал выступление на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Телеканал CNN также обратил внимание на порядок выступлений лидеров, отметив, что, как правило, на совместных пресс-конференциях первым выступает глава принимающей стороны. "Однако сегодня в Анкоридже президент Дональд Трамп наблюдал за тем, как президент Владимир Путин начал пресс-конференцию", — говорится в сообщении CNN.

Газета Washington Post отмечает, что лидеры двух стран прервали встречу раньше запланированного срока и не представили никаких конкретных подробностей о достигнутом прогрессе.

"Трамп гнался за Нобелевской премией мира. Похоже, эта встреча не стала еще одним шагом к ее достижению", — пишет New York Times.