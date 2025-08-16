Я нашел ошибку
Главные новости:
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Кинель-Черкасском районе водитель на Lada Kalina сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети

16 августа 2025 14:23
192
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.

Региональная Госавтоинспекция информирует: в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города в период с 05:00 час. до 16:00 час. 17 августа на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорожной сети:
- ул. Шоссейная, от ул. Народной до ул. Главной;
- ул. Главная, от ул. Шоссейной до ул. Водников;
- ул. Водников, от ул. Главной до ул. Комсомольской;
- ул. Комсомольская, от ул. Водников до ул. Куйбышева;
- ул. Куйбышева, от ул. Комсомольской до ул. Вилоновской;
- ул. Вилоновская, от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской;
- Волжский проспект, от ул. Вилоновской до ул. Полевой;
- ул. Молодогвардейская, от ул. Красноармейской до ул. Венцека;
- ул. Венцека, от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева;
- ул. Фрунзе, от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;
- ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;
- ул. Галактионовская, от ул. Вилоновской до ул. Полевой.
Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 час. 16 августа до 16:00 час. 17 августа запрещается остановка и (или) стоянка транспортных средств. С улиц Западной, Тракторной, Мельничной и Аральского переулка будет ограничен выезд транспорта на улицу Шоссейную с 05:00 час. до 16:00 час.
Для автомобилистов, планирующих передвижение по городу в это время, важно заранее продумать альтернативные маршруты. Также стоит обратить внимание на возможные изменения в расписании общественного транспорта, который может быть адаптирован к условиям марафона.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

