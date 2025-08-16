ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети

192

Региональная Госавтоинспекция информирует: в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города в период с 05:00 час. до 16:00 час. 17 августа на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорожной сети:

- ул. Шоссейная, от ул. Народной до ул. Главной;

- ул. Главная, от ул. Шоссейной до ул. Водников;

- ул. Водников, от ул. Главной до ул. Комсомольской;

- ул. Комсомольская, от ул. Водников до ул. Куйбышева;

- ул. Куйбышева, от ул. Комсомольской до ул. Вилоновской;

- ул. Вилоновская, от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской;

- Волжский проспект, от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

- ул. Молодогвардейская, от ул. Красноармейской до ул. Венцека;

- ул. Венцека, от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева;

- ул. Фрунзе, от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;

- ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;

- ул. Галактионовская, от ул. Вилоновской до ул. Полевой.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 час. 16 августа до 16:00 час. 17 августа запрещается остановка и (или) стоянка транспортных средств. С улиц Западной, Тракторной, Мельничной и Аральского переулка будет ограничен выезд транспорта на улицу Шоссейную с 05:00 час. до 16:00 час.

Для автомобилистов, планирующих передвижение по городу в это время, важно заранее продумать альтернативные маршруты. Также стоит обратить внимание на возможные изменения в расписании общественного транспорта, который может быть адаптирован к условиям марафона.

Фото: ГУ МВД СО