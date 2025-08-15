Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа

15 августа 2025 13:51
69
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа

22 августа в Самаре начнут свою работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукцию производителей Самары и области – сезонные овощи, фрукты, ягоды. 

Ярмарки разместятся около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод» и на ул. Ленинская, 142, у музея им. П.В. Алабина. 

Суммарно ярмарки рассчитаны на 290 торговых мест. Заявки могут подать сельхозпроизводители и предприниматели - юридические лица, индивидуальные предприниматели, главы и члены фермерских хозяйств, граждане, ведущих личное (подсобное) хозяйство. Прием заявок ведут сотрудники МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» до 8 августа с 09:00 до 17:00 (12:30 - 13:30 обеденный перерыв) по телефону 332-14-97.

Весь список