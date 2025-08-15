Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа

69

22 августа в Самаре начнут свою работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукцию производителей Самары и области – сезонные овощи, фрукты, ягоды.

Ярмарки разместятся около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод» и на ул. Ленинская, 142, у музея им. П.В. Алабина.

Суммарно ярмарки рассчитаны на 290 торговых мест. Заявки могут подать сельхозпроизводители и предприниматели - юридические лица, индивидуальные предприниматели, главы и члены фермерских хозяйств, граждане, ведущих личное (подсобное) хозяйство. Прием заявок ведут сотрудники МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» до 8 августа с 09:00 до 17:00 (12:30 - 13:30 обеденный перерыв) по телефону 332-14-97.