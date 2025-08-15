Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города

58

17 августа с 10:00 до 14:00 в Самаре на площади Куйбышева состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Участники смогут попробовать себя в силовых упражнениях (подтягивания на перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири 16 кг), испытаниях на гибкость (наклон на скамье), а также сдадут поднимание туловище из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места и метание мяча в цель.

При регистрации, которая будет проходить с 9:15 до 13:00, необходимо предъявить паспорт/свидетельство о рождении, личный УИН-код с портала www.gto.ru, медицинскую справку, согласие на обработку персональных данных (оформляется на месте), письменное согласие родителей (для участников младше 18 лет).

Обратите внимание, опубликованы итоговые варианты трасс и расписание стартов, а также расписание награждения Самарского международного легкоатлетического марафона на Кубок главы города, который пройдет 17 августа. Информация доступна по ссылке: https://t.me/volgaman_org/4459.