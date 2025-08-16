Я нашел ошибку
Главные новости:
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Кинель-Черкасском районе водитель на Lada Kalina сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Кинель-Черкасском районе водитель на Lada Kalina сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"

16 августа 2025 14:59
148
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.

В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры", объявленная президентом Владимиром Владимировичем Путиным в феврале этого года. Программа охватила 87 регионов страны, включая Самарскую область.

В этом году на конкурс поступило 29 заявлений. Среди — кандидатов специалисты с дипломами о профессиональном образовании с отличием, большинство отмечены благодарностями и дипломами за достижения на областных и всероссийских конкурсах. Среди участников конкурса, как опытные работники культуры, так и молодые специалисты.

Конкурсная комиссия, учитывая опыт, образование и заслуги кандидатов, определила 15 победителей в рамках программы "Земский работник культуры". По условиям соглашения с Министерством культуры Российской Федерации победителям будет предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей.

«Победители продемонстрировали высокий уровень профессионализма и приверженности делу, что является важным для развития культурной жизни в регионе. Я хочу пожелать всем коллегам вдохновения и новых творческих успехов. Вместе мы сможем сделать нашу культуру еще ярче и разнообразнее», - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии: Безенчукский, Нефтегорский, Ставропольский, Большечерниговский, Челоно-Вершинский, Шенталинский, Волжский, Кошкинский.
Сразу три работника культуры начнут свою деятельность в Красноярском районе. Это важное событие для муниципального образования.

Руководитель Управления культуры муниципального района Красноярский Елена Тиханова делится: «Мы очень ждем новых специалистов в районе! В этом году к нам приедут художественный руководитель в культурно-досуговый центр, а также преподаватели в Новосемейкинскую музыкальную школу и Красноярскую детскую школу искусств. Мы, со своей стороны, готовы предложить ведомственное жилье для специалистов, если это потребуется, а также помощь в устройстве детей в детские сады».

Татьяна Жукова переезжает в Красный Яр из Кинельского района и будет трудиться в Межпоселенческом культурно-досуговом центре художественным руководителем:
«Для меня большая честь пройти конкурсный отбор и продолжить свою профессиональную карьеру на новом месте. Планирую приступить к работе в ближайшее время, будем вместе с коллективом Дома культуры творить и создавать условия для развития культурной жизни района».

Программа «Земский работник культуры» направлена на решение системной проблемы — нехватки квалифицированных кадров в учреждениях культуры, расположенных за пределами крупных городов. Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни для семей, в том числе в сельской местности.
Надо отметить, что за последний пять лет в регионе по нацпроекту «Культура» обновили инфраструктуру многих учреждений: капитально отремонтировано 55 объектов культуры (48 из них – сельские дома культуры), открыто 37 модельных библиотек, современным технологическим оборудованием, музыкальными инструментами оснащено 5 театров, 36 детских школ искусств и 21 музей.
В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацпроекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры и Самарской области» эта работа будет продолжена.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
15 августа 2025, 16:20
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова. Здравоохранение
504
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются "напарниками" такого заболевания как артериальная гипертензия. 
15 августа 2025, 15:11
Самарский врач-эндокринолог рассказала, как правильная борьба с избыточным весом поможет избежать сахарного диабета и гипертонии
Специалисты отмечают, что сахарный диабет и ожирение являются "напарниками" такого заболевания как артериальная гипертензия.  Здравоохранение
638
Врачи проводят исследования беременных женщин на новом диагностическом оборудование - УЗИ, аппарате кардиотокографии и центральной станции слежения за сердцебиением плода.
15 августа 2025, 14:56
В областной перинатальный центр поставлено современное оборудование
Врачи проводят исследования беременных женщин на новом диагностическом оборудование - УЗИ, аппарате кардиотокографии и центральной станции слежения за... Здравоохранение
488
В центре внимания
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
202
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
273
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
453
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
508
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
933
Весь список