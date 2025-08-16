148

В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры", объявленная президентом Владимиром Владимировичем Путиным в феврале этого года. Программа охватила 87 регионов страны, включая Самарскую область.

В этом году на конкурс поступило 29 заявлений. Среди — кандидатов специалисты с дипломами о профессиональном образовании с отличием, большинство отмечены благодарностями и дипломами за достижения на областных и всероссийских конкурсах. Среди участников конкурса, как опытные работники культуры, так и молодые специалисты.



Конкурсная комиссия, учитывая опыт, образование и заслуги кандидатов, определила 15 победителей в рамках программы "Земский работник культуры". По условиям соглашения с Министерством культуры Российской Федерации победителям будет предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей.



«Победители продемонстрировали высокий уровень профессионализма и приверженности делу, что является важным для развития культурной жизни в регионе. Я хочу пожелать всем коллегам вдохновения и новых творческих успехов. Вместе мы сможем сделать нашу культуру еще ярче и разнообразнее», - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.



В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии: Безенчукский, Нефтегорский, Ставропольский, Большечерниговский, Челоно-Вершинский, Шенталинский, Волжский, Кошкинский.

Сразу три работника культуры начнут свою деятельность в Красноярском районе. Это важное событие для муниципального образования.



Руководитель Управления культуры муниципального района Красноярский Елена Тиханова делится: «Мы очень ждем новых специалистов в районе! В этом году к нам приедут художественный руководитель в культурно-досуговый центр, а также преподаватели в Новосемейкинскую музыкальную школу и Красноярскую детскую школу искусств. Мы, со своей стороны, готовы предложить ведомственное жилье для специалистов, если это потребуется, а также помощь в устройстве детей в детские сады».



Татьяна Жукова переезжает в Красный Яр из Кинельского района и будет трудиться в Межпоселенческом культурно-досуговом центре художественным руководителем:

«Для меня большая честь пройти конкурсный отбор и продолжить свою профессиональную карьеру на новом месте. Планирую приступить к работе в ближайшее время, будем вместе с коллективом Дома культуры творить и создавать условия для развития культурной жизни района».



Программа «Земский работник культуры» направлена на решение системной проблемы — нехватки квалифицированных кадров в учреждениях культуры, расположенных за пределами крупных городов. Реализация программы напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Семья», направленного на повышение качества жизни для семей, в том числе в сельской местности.

Надо отметить, что за последний пять лет в регионе по нацпроекту «Культура» обновили инфраструктуру многих учреждений: капитально отремонтировано 55 объектов культуры (48 из них – сельские дома культуры), открыто 37 модельных библиотек, современным технологическим оборудованием, музыкальными инструментами оснащено 5 театров, 36 детских школ искусств и 21 музей.

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацпроекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры и Самарской области» эта работа будет продолжена.

Фото: минздрав СО