Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский

78

В среду, 13 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой регионального правительства работал в поселке Рощинский Волжского района, где живут военнослужащие и их семьи. По итогам поездки глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей.

Традиционно программа работы губернатора в муниципалитете включала посещение социальных и инфраструктурных объектов, общение с жителями и отработка их обращений, совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития территории, на котором глава региона принимает конкретные решения. Так, Вячеслав Федорищев поручил предусмотреть в региональном бюджете дополнительную ежегодную субсидию на развитие муниципалитета в размере 100 млн рублей. Приоритет – ремонт дорог. Также в этом году будут выделены средства на 2 спортивные и 2 детские площадки. Глава поручил ускорить ремонт школы в Рощинском. На 2026 год запланирован капитальный ремонт двух детских садов. В рамках модернизации инфраструктуры ЖКХ в поселке отремонтируют сети водоотведения и построят очистные сооружения. По инициативе Вячеслава Федорищева с привлечением партнеров будет построен молодежный центр с детскими секциями и необходимым оснащением.

В ходе работы в Рощинском Вячеслав Федорищев передал подразделению МЧС новые пожарные машины, одна из которых будет обслуживать территорию поселка. Также принято решение построить здесь модульное здание для базирования пожарной службы.

«Мы в начале года планировали нашу совместную работу и договорились, что будем наращивать обеспеченность техникой. Сегодня передаем 3 единицы из партии в 20 машин, которые уже в этом году поступят в расположение ваших частей. Еще 20 машин будет в следующем году. Это закроет базовые потребности. Сейчас в Рощинский передаем одну машину, а также построим модульное здание», – сказал губернатор начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области Сергею Аникину.

Губернатор ознакомился с работой детского епархиального образовательного центра. Здесь 150 ребят обучаются по 8 программам дополнительного образования: православие, творческие, естественно-научные, технические направления. Глава региона принял решение открыть на базе центра специализированный класс по направлению беспилотной авиации.

«До конца года такой класс развернем. Оснастим необходимым оборудованием. Оно, кроме 3Д-принтера, будет самарским. У нас в Тольятти сейчас самый большой центр науки и разработки беспилотных технологий. Мы этот класс спроектируем нашими специалистами, которые подготовят программу обучения. В дальнейшем ребят будем приглашать в наш тольяттинский центр», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор возложил цветы к Вечному огню и вместе с местными жителями принял участие в молебне о русском воинстве, который в храме святого Николая Чудотворца провел глава Самарской митрополии епископ Феодосий.

«В этот день нами принято судьбоносное решение: на территории 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады будет возведен храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Такой наказ дали нам сами воины. Мы обязаны этот наказ исполнить», – сообщил после молебна губернатор.

Вячеслав Федорищев вручил Ангелине Цандер, сироте, проживающей в Рощинском, ключи от квартиры. Всего в 2025 году регион обеспечит квартирами 1404 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры и социальные выплаты на их приобретение переданы уже 233 жителям. В 2024 году жилье получили более 900 человек из этой категория населения.

На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства. Вячеслав Федорищев рассказал о принятых решениях и планах.

«На региональном уровне у нас есть утвержденная программа развития Рощинского и источник ее финансирования. Ряд вопросов очень капитальные, но все их мы сегодня с командой внимательно рассмотрели. Каждый министр знает свою зону ответственности, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Большая работа ведется со стороны Министерства обороны, поддержка колоссальная. Мы с коллегами на постоянной связи. Нам нужно ремонтировать Дом культуры, Дом офицеров, много средств требуется на модернизацию коммунальных сетей. Уверен, Рощинский будет развиваться. И наши бойцы, которые скоро вернутся с победой, приедут на хорошую и ухоженную территорию».

Глава региона также сообщил, что находится на постоянной связи с командирами 15-й и 30-й бригад, с командующим 2-й армией.

«Мы посмотрели внимательно, что мы еще можем сделать, для того чтобы у наших ребят была техника и оснащение. Все, что было нам поручено командованием, мы все сделаем в срок», – сказал губернатор.

Жители Рощинского обратились к главе региона с рядом вопросов и предложений. Все они были взяты губернатором в дальнейшую отработку.

Фото: пресс-служба правительства СО