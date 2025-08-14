Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский

14 августа 2025 15:06
78
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.

В среду, 13 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой регионального правительства работал в поселке Рощинский Волжского района, где живут военнослужащие и их семьи.  По итогам поездки глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей.

Традиционно программа работы губернатора в муниципалитете включала посещение социальных и инфраструктурных объектов, общение с жителями и отработка их обращений, совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития территории, на котором глава региона принимает конкретные решения. Так, Вячеслав Федорищев поручил предусмотреть в региональном бюджете дополнительную ежегодную субсидию на развитие муниципалитета в размере 100 млн рублей. Приоритет – ремонт дорог. Также в этом году будут выделены средства на 2 спортивные и 2 детские площадки. Глава поручил ускорить ремонт школы в Рощинском. На 2026 год запланирован капитальный ремонт двух детских садов. В рамках модернизации инфраструктуры ЖКХ в поселке отремонтируют сети водоотведения и построят очистные сооружения.  По инициативе Вячеслава Федорищева с привлечением партнеров будет построен молодежный центр с детскими секциями и необходимым оснащением.

В ходе работы в Рощинском Вячеслав Федорищев передал подразделению МЧС новые пожарные машины, одна из которых будет обслуживать территорию поселка. Также принято решение построить здесь модульное здание для базирования пожарной службы.

«Мы в начале года планировали нашу совместную работу и договорились, что будем наращивать обеспеченность техникой. Сегодня передаем 3 единицы из партии в 20 машин, которые уже в этом году поступят в расположение ваших частей. Еще 20 машин будет в следующем году. Это закроет базовые потребности. Сейчас в Рощинский передаем одну машину, а также построим модульное здание», – сказал губернатор начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области Сергею Аникину.

Губернатор ознакомился с работой детского епархиального образовательного центра. Здесь 150 ребят обучаются по 8 программам дополнительного образования: православие, творческие, естественно-научные, технические направления. Глава региона принял решение открыть на базе центра специализированный класс по направлению беспилотной авиации.

«До конца года такой класс развернем. Оснастим необходимым оборудованием. Оно, кроме 3Д-принтера, будет самарским. У нас в Тольятти сейчас самый большой центр науки и разработки беспилотных технологий. Мы этот класс спроектируем нашими специалистами, которые подготовят программу обучения. В дальнейшем ребят будем приглашать в наш тольяттинский центр», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор возложил цветы к Вечному огню и вместе с местными жителями принял участие в молебне о русском воинстве, который в храме святого Николая Чудотворца провел глава Самарской митрополии епископ Феодосий.

«В этот день нами принято судьбоносное решение: на территории 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады будет возведен храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Такой наказ дали нам сами воины. Мы обязаны этот наказ исполнить», – сообщил после молебна губернатор.

Вячеслав Федорищев вручил Ангелине Цандер, сироте, проживающей в Рощинском, ключи от квартиры. Всего в 2025 году регион обеспечит квартирами 1404 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Квартиры и социальные выплаты на их приобретение переданы уже 233 жителям. В 2024 году жилье получили более 900 человек из этой категория населения.

На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства. Вячеслав Федорищев рассказал о принятых решениях и планах.

«На региональном уровне у нас есть утвержденная программа развития Рощинского и источник ее финансирования. Ряд вопросов очень капитальные, но все их мы сегодня с командой внимательно рассмотрели. Каждый министр знает свою зону ответственности, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Большая работа ведется со стороны Министерства обороны, поддержка колоссальная. Мы с коллегами на постоянной связи. Нам нужно ремонтировать Дом культуры, Дом офицеров, много средств требуется на модернизацию коммунальных сетей. Уверен, Рощинский будет развиваться. И наши бойцы, которые скоро вернутся с победой, приедут на хорошую и ухоженную территорию».

Глава региона также сообщил, что находится на постоянной связи с командирами 15-й и 30-й бригад, с командующим 2-й армией.

«Мы посмотрели внимательно, что мы еще можем сделать, для того чтобы у наших ребят была техника и оснащение. Все, что было нам поручено командованием, мы все сделаем в срок», – сказал губернатор.

Жители Рощинского обратились к главе региона с рядом вопросов и предложений. Все они были взяты губернатором в дальнейшую отработку.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025, 18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района. Политика
445
УВМ ГУ МВД России по Самарской области информирует, что с 1 сентября 2025 года вводятся новые госпошлины для иностранных граждан
13 августа 2025, 13:18
С 1 сентября 2025 года вводятся новые госпошлины для иностранных граждан
УВМ ГУ МВД России по Самарской области информирует. Общество
301
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025, 22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание. Политика
1060
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список