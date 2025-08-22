В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел

180

Полицейские продемонстрировали физическую подготовку, теоретические знания и практические служебные навыки.

На стрелковом полигоне ГУ МВД России по Самарской области Управление по работе с личным составом областного главка полиции в рамках слета молодых сотрудников органов внутренних дел организовало комплексно-командное первенство по служебно-прикладным дисциплинам.

Мероприятие проводилось с целью повышения интереса к физической культуре, пропаганды здорового образа жизни, подготовки и продвижения социально активных молодых сотрудников, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами.

На торжественной церемонии открытия к участникам обратился заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев: «Проведение подобных мероприятий имеет важное значение для всесторонней подготовки личного состава, полицейских, способных на профессиональном уровне выполнять оперативно-служебные задачи, а также для укрепления сплоченности коллектива и раскрытия потенциала молодых сотрудников».

8 команд из 10 человек - сотрудников регионального главка полиции и территориальных органов внутренних дел соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, метании гранаты.

Кроме того, молодые спортсмены демонстрировали свои навыки в сборке и разборке автоматов и пистолетов, тактической медицине, правильного пользования средствами связи.

Полицейские показывали боевые приемы и знание топографии в МВД- умение ориентироваться на местности и, в том числе, навыки чтения топографических и специальных карт, а также геодезических данных и средств навигации, необходимых для выполнения служебных задач.

В завершение соревнований команды продемонстрировали свои знания сразившись в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Участники получили ценный опыт и мотивацию для дальнейшего профессионального роста. По итогам командной борьбы лучшей стала команда ГУ МВД России по Самарской области.

Победителям вручили дипломы, медали и ценные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО