Вячеслав Федорищев отметил вклад сотрудников «КуйбышевАзота» в развитие химической промышленности в регионе

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь дня рождения завода ПАО «КуйбышевАзот» вручил награды одним из лучших сотрудников предприятия, внесшим вклад в развитие завода и всей промышленной отрасли региона. Завод отметил свой 59 день рождения.

«Вы совершаете ежедневный трудовой подвиг. В достаточно непростых условиях внешних ограничений у вас получается быть командой. Одной большой, замечательной командой, где ценят ветеранов, — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим. — Знаю, что здесь много людей, которые отдали большую часть жизни предприятию. Спасибо большое за ваш труд. Знаю, сколько времени и сил вкладываете в молодых специалистов, которые, приходя на предприятие, получают здесь опыт и знания».

Почетной грамотой Губернатора Самарской области за большой вклад в развитие химической промышленности наградили начальника цеха ООО «Волгаферт» Сергея Акшонова. Также почетных грамот удостоены сотрудники ПАО «КуйбышевАзот»: слесарь-ремонтник производства капролактама Виталий Евдокимов, старший диспетчер производственного отдела Татьяна Иоффе, аппаратчик перегонки цеха лактама №24 производства капролактама Ольга Маряшина.

ПАО «КуйбышевАзот» – один из лидеров российской химической промышленности и надежный партнер региона. Завод специализируется на производстве капролактама и продуктов его переработки, аммиака и азотных удобрений, необходимых для сельского хозяйства. Благодаря современным технологиям и строгому контролю качества предприятие занимает лидирующие позиции на рынке, способствуя развитию многих отраслей промышленности и аграрного сектора и обеспечивая стабильные рабочие места для более чем 4 500 сотрудников.

В завершение встречи губернатор выразил уверенность в том, что совместными усилиями можно добиться еще больших высот и обеспечить устойчивое развитие промышленного сектора региона.

Фото: пресс-служба правительства СО