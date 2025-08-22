Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО

22 августа 2025 13:00
108
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.

В пятницу, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа. Глава региона поздравил военнослужащих с праздником и в присутствии командования части, близких и членов семей военнослужащих вручил отличившимся бойцам государственные награды. 

«Мы сегодня с вами здесь, в расположении легендарной бригады, встречаем День флага. Праздник, который олицетворяет единство русского народа, все то доброе, сильное, светлое, что было заложено нашими великими предками, что закладывалось в годы Великой Отечественной войны нашими ветеранами, что закладывалось нашим Президентом для того, чтобы страна становилась сильнее, - обратился к участникам мероприятия губернатор. - В День флага мы вспоминаем наших героев, которые отдали все силы во имя становления великой России. Мы в очередной раз напоминаем себе о том, зачем просыпаемся и идем на свое служение  - потому что мы не можем подвести нашу великую историю, нашего Президента, наших жителей, наши семьи, друзей, наш мир. Мы должны идти вперед. Поздравляю вас, товарищи военнослужащие, вы опора, вы основа безопасности и успешного развития нашей страны».

Соединение имеет долгую и славную историю. В разные годы военнослужащие, исполняя свой долг, принимали участие в боевых действиях, проведении контртеррористических операций, миротворческих миссиях, охраняли военные и государственные объекты, сопровождали колонны с гуманитарными грузами, обеспечивали охрану российских представительств, выполнение специальных задач. С 24 февраля 2022 года личный состав принимает участие в специальной военной операции, за успешное выполнение задач в зоне СВО в 2023 году соединение награждено Орденом Кутузова.

Губернатор вручил бойцам награды, которые присуждены Указами Президента Российской Федерации: ефрейтор и рядовой награждены орденом Мужества, трое рядовых - медалью «За отвагу», один ефрейтор — медалью «За храбрость» II степени. Приказами Министра обороны РФ за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества один член соединения удостоен медали «За укрепление боевого содружества». За отличия, проявленные в ходе проведения СВО, один боец награжден медалью «Участнику специальной военной операции».

Также Вячеслав Федорищев передал для участников СВО на передовой гуманитарную помощь от Самарской области -  20 квадрокоптеров Mavic 3Т. «Прошу всех, кто сегодня уезжает по нашему поручению на линию боевого соприкосновения, передавать нашим ребятам только самые добрые слова - от наших семей, от их семей, которые их ждут, от самарцев, всех, кто искренне переживает за нашу страну. Низкий поклон от нас, они наши герои, мы ждем, когда все вернутся с победой, уверен, это будет скоро», -  сказал глава региона. Он также добавил, что снабжение техникой, необходимость которой обозначат командиры воинских подразделений, будет продолжена.

В завершение торжественной части губернатор возложил цветы к памятнику воинам-разведчикам на территории соединения. Кроме того, состоялась встреча главы региона с руководством воинской части.

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания

