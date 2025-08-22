Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России

22 августа 2025 12:54
Юношам и девушкам вручили первые паспорта, а офицеров поздравили с присвоением специальных званий.

В День Государственного флага Российской Федерации руководство Главного Управления полиции Самарской области совместно с Советом ветеранов приняло участие в знаменательном мероприятии, объединившем важные события в жизни юных жителей региона и сотрудников органов внутренних дел: первое вручение паспортов подросткам, продемонстрировавшим особые успехи в учебе, спорте, общественной деятельности и специальных званий молодым офицерам.

Мероприятие началось с торжественного поднятия флага Российской Федерации. Под звуки гимна отличившиеся сотрудники органов внутренних дел, проявившие профессионализм и преданность своему делу, подняли в небо символ единства и суверенитета нашей страны.

В церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по Самарской области генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов.

Мероприятие стало важным событием, как для сотрудников органов внутренних дел, так и для подростков, получивших свой первый главный документ и символически подчеркнуло неразрывную связь гражданского и служебного долга перед Отечеством.

В ходе мероприятия ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они приобретают вместе с паспортом и призвали быть достойными гражданами своей страны.

Молодых полицейских, в свою очередь, поздравили с присвоением специальных званий и пожелали успехов в служении Отечеству.

Председатель Совета ветеранов отметил особую значимость происходящего события, подчеркнув, что оно символизирует новый важный этап в жизни каждого участника церемонии. «Получение паспорта — это первый шаг во взрослую жизнь, осознание своей ответственности перед Родиной. А вручение первых погон — это начало пути служения закону и защите интересов государства. Эти события неразрывно связаны между собой и символизируют преемственность поколений и передачу традиций юношам и девушкам. Пусть эти значимые моменты станут для молодых людей памятными вехами на пути служения Родине».

Генерал-майор полиции Александр Афанасьев, в свою очередь, обратившись к присутствующим, отметил: «Моральные ценности и нравственные ориентиры, заложенные в юности, определяют дальнейшую жизнь человека. Именно поэтому так важно создавать условия для их формирования через общение, практический опыт и участие в значимых событиях. Только так мы сможем вырастить поколение, способное не только сохранять, но и приумножать достижения нашей страны», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Весь список