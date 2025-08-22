Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России

144

В День Государственного флага Российской Федерации руководство Главного Управления полиции Самарской области совместно с Советом ветеранов приняло участие в знаменательном мероприятии, объединившем важные события в жизни юных жителей региона и сотрудников органов внутренних дел: первое вручение паспортов подросткам, продемонстрировавшим особые успехи в учебе, спорте, общественной деятельности и специальных званий молодым офицерам.

Мероприятие началось с торжественного поднятия флага Российской Федерации. Под звуки гимна отличившиеся сотрудники органов внутренних дел, проявившие профессионализм и преданность своему делу, подняли в небо символ единства и суверенитета нашей страны.

В церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по Самарской области генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов.

Мероприятие стало важным событием, как для сотрудников органов внутренних дел, так и для подростков, получивших свой первый главный документ и символически подчеркнуло неразрывную связь гражданского и служебного долга перед Отечеством.

В ходе мероприятия ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они приобретают вместе с паспортом и призвали быть достойными гражданами своей страны.

Молодых полицейских, в свою очередь, поздравили с присвоением специальных званий и пожелали успехов в служении Отечеству.

Председатель Совета ветеранов отметил особую значимость происходящего события, подчеркнув, что оно символизирует новый важный этап в жизни каждого участника церемонии. «Получение паспорта — это первый шаг во взрослую жизнь, осознание своей ответственности перед Родиной. А вручение первых погон — это начало пути служения закону и защите интересов государства. Эти события неразрывно связаны между собой и символизируют преемственность поколений и передачу традиций юношам и девушкам. Пусть эти значимые моменты станут для молодых людей памятными вехами на пути служения Родине».

Генерал-майор полиции Александр Афанасьев, в свою очередь, обратившись к присутствующим, отметил: «Моральные ценности и нравственные ориентиры, заложенные в юности, определяют дальнейшую жизнь человека. Именно поэтому так важно создавать условия для их формирования через общение, практический опыт и участие в значимых событиях. Только так мы сможем вырастить поколение, способное не только сохранять, но и приумножать достижения нашей страны», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО