Я нашел ошибку
Главные новости:
На месте ДТП  погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение.
В  Красноярском районе столкнулись Нива Тревел и КамАЗ
Инициативу объясняют «оптимизацией нагрузки».
В школах России сократят количество уроков английского языка
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.
Смертельное ДТП в Красноармейском районе: столкнулись Fiat и Geel 
Вячеслав Федорищев в честь дня рождения завода ПАО «КуйбышевАзот» вручил награды одним из лучших сотрудников предприятия, внесшим вклад в развитие завода и всей промышленной отрасли региона.
Вячеслав Федорищев отметил вклад сотрудников «КуйбышевАзота» в развитие химической промышленности в регионе
У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении.
Порядка 20 нарушений при пользовании электросамокатами зафиксировали чат-боты в Самаре
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В  Красноярском районе столкнулись Нива Тревел и КамАЗ

22 августа 2025 18:21
143
На месте ДТП  погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение.

Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции 22 августа в 14:40 мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Нива Тревел двигалась на 0 км автодороги «Волжский-Аэропорт-Курумоч до автодороги Урал» со стороны  аэропорта Курумоч в направлении села Малая Царевщина.

В пути следования, на перекрестке не равнозначных дорог, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, под управлением водителя 1993 года рождения.

На месте ДТП  погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.
22 августа 2025, 17:55
Смертельное ДТП в Красноармейском районе: столкнулись Fiat и Geel 
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat. Происшествия
87
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
21 августа 2025, 09:46
В Тольятти столкнулись автомобиль Range Rover и мотоцикл BMW
С места ДТП мотоциклист госпитализирован. Происшествия
379
С места ДТП госпитализированы водитель и три пассажира: женщина, 18-летняя девушка и мальчик.
21 августа 2025, 09:19
На автодороге «Обход г. Сызрань» ночью иномарка врезалась в препятствие и опрокинулась 
С места ДТП госпитализированы водитель и три пассажира: женщина, 18-летняя девушка и мальчик. Происшествия
381
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
213
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
722
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
723
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1051
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
847
Весь список