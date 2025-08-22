В  Красноярском районе столкнулись Нива Тревел и КамАЗ

143

Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции 22 августа в 14:40 мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем Нива Тревел двигалась на 0 км автодороги «Волжский-Аэропорт-Курумоч до автодороги Урал» со стороны аэропорта Курумоч в направлении села Малая Царевщина.

В пути следования, на перекрестке не равнозначных дорог, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, под управлением водителя 1993 года рождения.

На месте ДТП погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО