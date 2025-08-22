В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии

151

В четверг, 21 августа, в Сергиевском районе прошла стратегическая сессия «Укрепление института семьи, формирование ориентиров на многодетность, всесторонняя поддержка семей с детьми», организованная комитетом ЗАГС Самарской области. Участники сессии обсуждали реализацию семейной политики в рамках компетенции комитета ЗАГС Самарской области и разрабатывали предложения, которые войдут в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Такую задачу поставил перед правительством региона губернатор Вячеслав Федорищев.

В работе Стратегической сессии приняли участие руководители территориальных подразделений органов ЗАГС Самарской области, члены Общественного совета при комитете ЗАГС Самарской области, представители регионального Управления министерства юстиции Российской Федерации, министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики региона, социального блока администрации Сергиевского района.

«Каждый орган исполнительной власти по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева проводит сейчас мозговые штурмы, общаются с коллегами, для того чтобы подготовить свои предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года. Органы ЗАГС активно участвуют в реализации государственной семейной политики и готовы внести свои предложения по мероприятиям, направленным на укрепление института семьи и формирование позитивного отношения к многодетности», – отметила Екатерина Мельник, руководитель комитета ЗАГС Самарской области.

Напомним, 2025 год по инициативе главы региона объявлен в Самарской области годом многодетной семьи. Сотрудники ЗАГС в Самарской области регулярно проводят тематические акции и мероприятия, направленные на защиту материнства и детства, укрепление института семьи, поддержку традиционных семейных ценностей.

Участники стратегической сессии отметили важность формирования комплексного подхода к созданию единой стратегии в достижении цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, формированию ориентиров на многодетность и всесторонней поддержки семей с детьми. Разработанные инициативы будут учтены при формировании проекта долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.

Предложить свои идеи по развитию губернии может каждый житель региона на сайте областного минэкономразвития (https://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/razrabotka-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-samarskoy-oblasti-na-period-do-2036-goda-/razraotka-proekta-str275/). Сбор предложений ведется до 15 сентября.

Фото: Комитет ЗАГС Самарской области