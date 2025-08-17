В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО

204

Мероприятия уже традиционно развернулись на территории Струковского парка.

Радостно и солнечно - таким был первый день фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре в субботу, 16 августа. Выступления артистов и музыкантов, карнавальное шествие, игры и мастер-классы, ярмарка и фотозоны - все это по традиции подготовили для самарцев и гостей города.

А сегодня, 17 августа, второй день праздника!

Корреспондент НИА Самара запечатлел некоторые моменты фестиваля и приглашает вместе их пересмотреть.

Фото: Дильдина Светлана

Организаторы напоминают: сегодня в центре проходит чемпионат России по легкой атлетике!

Поэтому некоторые улицы будут перекрыты до 17:00.

Самый легкий способ добраться до Струковского Парка - доехать до «Лотте Отель Самара» (ул. Самарская, 110) и спуститься вниз.