В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО

Мероприятия уже традиционно развернулись на территории Струковского парка.
Радостно и солнечно - таким был первый день фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре в субботу, 16 августа. Выступления артистов и музыкантов, карнавальное шествие, игры и мастер-классы, ярмарка и фотозоны - все это по традиции подготовили для самарцев и гостей города.
А сегодня, 17 августа, второй день праздника!
Корреспондент НИА Самара запечатлел некоторые моменты фестиваля и приглашает вместе их пересмотреть.
Фото: Дильдина Светлана
Организаторы напоминают: сегодня в центре проходит чемпионат России по легкой атлетике!
Поэтому некоторые улицы будут перекрыты до 17:00.
Самый легкий способ добраться до Струковского Парка - доехать до «Лотте Отель Самара» (ул. Самарская, 110) и спуститься вниз.