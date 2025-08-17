Я нашел ошибку
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО

17 августа 2025 12:35
204
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО

Мероприятия уже традиционно развернулись на территории Струковского парка.

Радостно и солнечно - таким был первый день фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре в субботу, 16 августа. Выступления артистов и музыкантов, карнавальное шествие, игры и мастер-классы, ярмарка и фотозоны - все это по традиции подготовили для самарцев и гостей города.

А сегодня, 17 августа,  второй день праздника!

Корреспондент НИА  Самара запечатлел некоторые моменты фестиваля и приглашает вместе их пересмотреть.

Фото: Дильдина Светлана

Организаторы напоминают: сегодня в центре проходит чемпионат России по легкой атлетике!

Поэтому некоторые улицы будут перекрыты до 17:00.

Самый легкий способ добраться до Струковского Парка - доехать до «Лотте Отель Самара» (ул. Самарская, 110) и спуститься вниз.

