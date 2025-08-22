Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам.
В Самаре прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Решением суда они лишены свободы.
Бывший руководитель департамента градостроительства Самары и его брат признаны виновными в коррупционных преступлениях
На месте ДТП  погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение.
В  Красноярском районе столкнулись Нива Тревел и КамАЗ
Инициативу объясняют «оптимизацией нагрузки».
В школах России сократят количество уроков английского языка
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.
Смертельное ДТП в Красноармейском районе: столкнулись Fiat и Geel 
Вячеслав Федорищев в честь дня рождения завода ПАО «КуйбышевАзот» вручил награды одним из лучших сотрудников предприятия, внесшим вклад в развитие завода и всей промышленной отрасли региона.
Вячеслав Федорищев отметил вклад сотрудников «КуйбышевАзота» в развитие химической промышленности в регионе
У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении.
Порядка 20 нарушений при пользовании электросамокатами зафиксировали чат-боты в Самаре
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
В Самаре прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

22 августа 2025 20:03
150
Обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам.

19 августа в Самаре состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого заместителя главы города Михаила Малыхина. Участники - представители профильных городских департаментов, Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара и предприятий общественного транспорта - обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам.

«Безопасность на дорогах вблизи образовательных учреждений – всегда в приоритете, особенно перед началом нового учебного года, – подчеркнул первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин. – До конца августа дорожные службы Самары должны завершить проверку установки дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесения разметки на проезжих частях. Повышенное внимание службы благоустройства обратят на обрезку кустарников и деревьев вдоль дорог и на перекрестках». 

Особое внимание комиссия обратила на необходимость обеспечения безопасности вблизи 170 образовательных учреждений Самары, которые имеют непосредственный выход к автодорогам. Дорожные службы Самары завершают нанесение разметки «Дети» у 86 школ, рядом с 17 школами – разметки «Пешеходный переход». По 21 адресу ведется монтаж пешеходных светофоров и светофоров с желтым миганием, которое привлекает внимание водителей к нерегулируемым пешеходным переходам. Руководство школ совместно с сотрудниками ГИБДД проведут классные часы, на которых напомнят детям правила дорожного движения. 

«Госавтоинспекция проверяет все работы по обеспечению безопасности на дорогах Самары. Дополнительно мы проведем профилактические мероприятия среди водителей, напомним правила дорожного движение вблизи детских учреждений. Просим всех участников дорожного движения – водителей, пешеходов - уважительно относиться друг к другу, соблюдать правила и быть внимательными», – рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Самара Сергей Шепелев. 

Дополнительно Сергей Шепелев сообщил, что в течение года в Самаре зарегистрировано 39 происшествий с участием подростков, управлявших средствами индивидуальной мобильности, питбайками, мопедами, мотоциклами и автомобилем, пострадали 32 человека. В настоящее время по поручению главы города Самара прорабатывается вопрос урегулирования передвижения средств индивидуальной мобильности в городе.

Специалисты МБУ «Самарагорсвет» завершили проверку освещения у школ, все светоточки исправно функционируют. В районе двух учреждений, где нет современной системы освещения, уже приняты меры для повышения безопасности. Так, возле школы № 119 на ул. Экспериментальной для подсветки пешеходного перехода установлен светофор со светодиодными фонарями. Около детского сада № 260 оборудованы искусственные дорожные неровности, обозначено ограничение скорости движения – не более 20 км/ч.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Самаре поручила руководителям предприятий общественного транспорта провести общие собрания с водителями и кондукторами: напомнить водителям о соблюдении ПДД, необходимости быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах у школ, а также о запрете высаживать детей, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых.

 

Фото:  администрация Самары

Новости по теме
Решением суда они лишены свободы.
22 августа 2025, 19:36
Бывший руководитель департамента градостроительства Самары и его брат признаны виновными в коррупционных преступлениях
Решением суда они лишены свободы.   Закон
149
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.
22 августа 2025, 17:55
Смертельное ДТП в Красноармейском районе: столкнулись Fiat и Geel 
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat. Происшествия
188
У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении.
22 августа 2025, 17:26
Порядка 20 нарушений при пользовании электросамокатами зафиксировали чат-боты в Самаре
У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении. Общество
166

Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
233
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
728
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
729
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1059
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
855
