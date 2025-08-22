В Самаре прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

150

19 августа в Самаре состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого заместителя главы города Михаила Малыхина. Участники - представители профильных городских департаментов, Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара и предприятий общественного транспорта - обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам.



«Безопасность на дорогах вблизи образовательных учреждений – всегда в приоритете, особенно перед началом нового учебного года, – подчеркнул первый заместитель главы города Самара Михаил Малыхин. – До конца августа дорожные службы Самары должны завершить проверку установки дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесения разметки на проезжих частях. Повышенное внимание службы благоустройства обратят на обрезку кустарников и деревьев вдоль дорог и на перекрестках».



Особое внимание комиссия обратила на необходимость обеспечения безопасности вблизи 170 образовательных учреждений Самары, которые имеют непосредственный выход к автодорогам. Дорожные службы Самары завершают нанесение разметки «Дети» у 86 школ, рядом с 17 школами – разметки «Пешеходный переход». По 21 адресу ведется монтаж пешеходных светофоров и светофоров с желтым миганием, которое привлекает внимание водителей к нерегулируемым пешеходным переходам. Руководство школ совместно с сотрудниками ГИБДД проведут классные часы, на которых напомнят детям правила дорожного движения.



«Госавтоинспекция проверяет все работы по обеспечению безопасности на дорогах Самары. Дополнительно мы проведем профилактические мероприятия среди водителей, напомним правила дорожного движение вблизи детских учреждений. Просим всех участников дорожного движения – водителей, пешеходов - уважительно относиться друг к другу, соблюдать правила и быть внимательными», – рассказал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Самара Сергей Шепелев.



Дополнительно Сергей Шепелев сообщил, что в течение года в Самаре зарегистрировано 39 происшествий с участием подростков, управлявших средствами индивидуальной мобильности, питбайками, мопедами, мотоциклами и автомобилем, пострадали 32 человека. В настоящее время по поручению главы города Самара прорабатывается вопрос урегулирования передвижения средств индивидуальной мобильности в городе.



Специалисты МБУ «Самарагорсвет» завершили проверку освещения у школ, все светоточки исправно функционируют. В районе двух учреждений, где нет современной системы освещения, уже приняты меры для повышения безопасности. Так, возле школы № 119 на ул. Экспериментальной для подсветки пешеходного перехода установлен светофор со светодиодными фонарями. Около детского сада № 260 оборудованы искусственные дорожные неровности, обозначено ограничение скорости движения – не более 20 км/ч.



Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Самаре поручила руководителям предприятий общественного транспорта провести общие собрания с водителями и кондукторами: напомнить водителям о соблюдении ПДД, необходимости быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах у школ, а также о запрете высаживать детей, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых.

Фото: администрация Самары