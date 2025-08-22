Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
Вячеслава Федорищев вручил паспорта самарским школьникам

22 августа 2025 15:51
139
Глава региона, начиная церемонию, поздравил ребят с Днем Государственного флага РФ.

В пятницу, 22 августа, в День Государственного флага РФ губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти вручил паспорта школьникам Самарской области, достигшим 14-летнего возраста. Это активисты «Движения Первых», которые показывают значительные достижения в учебе, спорте или общественной деятельности.
Торжественная церемония состоялась на площадке НПЦ «Транспорт будущего» в рамках всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!». Она проводится общественным движением детей и молодежи «Движение Первых». Паспорт и экземпляр Конституции РФ получили 15 школьников.

Глава региона, начиная церемонию, поздравил ребят с Днем Государственного флага РФ.

«Это особый государственный праздник, который позволяет нам вспомнить нашу славную историю и традиции, которые закладывали наши родители, наши дедушки и бабушки, и посмотреть в наше будущее. Я вас поздравляю с этим праздником! – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к ребятам. – Сегодня с большой гордостью вручаю вам паспорта Российской Федерации. Стран много. Великая страна, лучшая страна, самая сильная, самая красивая – одна. Нам посчастливилось с вами в ней жить. Но еще с большой честью мы живем в Самарской области. В регионе, который является сердцем России, где всю нашу славную историю люди добрые, люди сильные ковали и оружие Победы, ковали техническую славу, ковали наши успехи в спорте».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что задача регионального правительства – создавать условия, чтобы молодежь могла комфорт жить, учиться и работать в Самарской области.

«Когда мы с вами, школьниками и студентами, встречаемся, то видим в вас самого главного и строгого заказчика нашей работы, – сказал губернатор. – Самая главная задача нашей работы – чтобы жизнь так быстро менялась в лучшую сторону при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке Правительства России, чтобы и в Кошках, и в Новокуйбышевске, и в Самаре были видны эти изменения».

После церемонии вручения паспортов Вячеслав Федорищев пообщался со школьниками. Ребята рассказали главе региона о своих достижениях и планах на будущее, задали ему свои вопросы. В завершение встречи губернатор пожелал школьникам успехов.В пятницу, 22 августа, в День Государственного флага РФ губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти вручил паспорта школьникам Самарской области, достигшим 14-летнего возраста. Это активисты «Движения Первых», которые показывают значительные достижения в учебе, спорте или общественной деятельности.

Торжественная церемония состоялась на площадке НПЦ «Транспорт будущего» в рамках всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!». Она проводится общественным движением детей и молодежи «Движение Первых». Паспорт и экземпляр Конституции РФ получили 15 школьников.

Глава региона, начиная церемонию, поздравил ребят с Днем Государственного флага РФ.

«Это особый государственный праздник, который позволяет нам вспомнить нашу славную историю и традиции, которые закладывали наши родители, наши дедушки и бабушки, и посмотреть в наше будущее. Я вас поздравляю с этим праздником! – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к ребятам. – Сегодня с большой гордостью вручаю вам паспорта Российской Федерации. Стран много. Великая страна, лучшая страна, самая сильная, самая красивая – одна. Нам посчастливилось с вами в ней жить. Но еще с большой честью мы живем в Самарской области. В регионе, который является сердцем России, где всю нашу славную историю люди добрые, люди сильные ковали и оружие Победы, ковали техническую славу, ковали наши успехи в спорте».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что задача регионального правительства – создавать условия, чтобы молодежь могла комфорт жить, учиться и работать в Самарской области.

«Когда мы с вами, школьниками и студентами, встречаемся, то видим в вас самого главного и строгого заказчика нашей работы, – сказал губернатор. – Самая главная задача нашей работы – чтобы жизнь так быстро менялась в лучшую сторону при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке Правительства России, чтобы и в Кошках, и в Новокуйбышевске, и в Самаре были видны эти изменения».

После церемонии вручения паспортов Вячеслав Федорищев пообщался со школьниками. Ребята рассказали главе региона о своих достижениях и планах на будущее, задали ему свои вопросы. В завершение встречи губернатор пожелал школьникам успехов.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Весь список