Вячеслава Федорищев вручил паспорта самарским школьникам

В пятницу, 22 августа, в День Государственного флага РФ губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти вручил паспорта школьникам Самарской области, достигшим 14-летнего возраста. Это активисты «Движения Первых», которые показывают значительные достижения в учебе, спорте или общественной деятельности.

Торжественная церемония состоялась на площадке НПЦ «Транспорт будущего» в рамках всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!». Она проводится общественным движением детей и молодежи «Движение Первых». Паспорт и экземпляр Конституции РФ получили 15 школьников.

Глава региона, начиная церемонию, поздравил ребят с Днем Государственного флага РФ.



«Это особый государственный праздник, который позволяет нам вспомнить нашу славную историю и традиции, которые закладывали наши родители, наши дедушки и бабушки, и посмотреть в наше будущее. Я вас поздравляю с этим праздником! – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к ребятам. – Сегодня с большой гордостью вручаю вам паспорта Российской Федерации. Стран много. Великая страна, лучшая страна, самая сильная, самая красивая – одна. Нам посчастливилось с вами в ней жить. Но еще с большой честью мы живем в Самарской области. В регионе, который является сердцем России, где всю нашу славную историю люди добрые, люди сильные ковали и оружие Победы, ковали техническую славу, ковали наши успехи в спорте».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что задача регионального правительства – создавать условия, чтобы молодежь могла комфорт жить, учиться и работать в Самарской области.

«Когда мы с вами, школьниками и студентами, встречаемся, то видим в вас самого главного и строгого заказчика нашей работы, – сказал губернатор. – Самая главная задача нашей работы – чтобы жизнь так быстро менялась в лучшую сторону при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке Правительства России, чтобы и в Кошках, и в Новокуйбышевске, и в Самаре были видны эти изменения».

После церемонии вручения паспортов Вячеслав Федорищев пообщался со школьниками. Ребята рассказали главе региона о своих достижениях и планах на будущее, задали ему свои вопросы. В завершение встречи губернатор пожелал школьникам успехов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области