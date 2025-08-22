Я нашел ошибку
Главные новости:
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 23 августа в губернии ожидается туман
Он рассказал участникам смены о своем жизненном пути и о том, что всегда хотел быть военным.
Ветеран СВО и выпускник «Школы героев» выступил перед школьниками в рамках просветительской смены в Самарской области
Для участников была организована интенсивная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, проектные сессии и нетворкинг.
Молодёжь региона стала участником федеральной образовательной программы «Жить и создавать в России»
Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.
Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов
В том числе – бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя. 
Самарская команда ветеранов СВО завоевала 6 наград на «Кубке защитников Отечества» ПФО
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»

22 августа 2025 14:30
172
Полицейскими будет реализован комплекс мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков.

С 25 по 28 августа полицейскими будет реализован комплекс профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с подрастающим поколением с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, с 25 по 28 августа на территории региона полицейскими совместно с организациями правоохранительной направленности и представителями Администрации и управляющих компаний будет реализован ряд профилактических мероприятий в рамках ОПМ «Трафарет».

Основными задачами мероприятия станет обнаружение незаконной рекламы (баннеры, надписи, стикеры) по распространению запрещенных веществ и ее уничтожение, выявление лиц, размещающих рекламные сообщения о распространении наркотических средств и психотропных веществ, составление административных материалов и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления запрещенных веществ и об ответственности за участие в их распространении.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях на тротуаре, фасаде здания, информационном стенде можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22, 8(846) 921-22-23, в дежурные части территориальных органов внутренних дел, по номеру «112» или помощью сервиса «Прием обращений», размещенного на Интернет-сайте для обращений: 63.мвд.ру, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия

