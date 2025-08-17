Я нашел ошибку
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота

17 августа 2025 10:59
192
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воздушного флота России!

Этот праздник объединяет пилотов, инженеров, ученых, авиадиспетчеров, бортпроводников, сотрудников наземных служб, специалистов авиапредприятий – всех, кто посвятил себя гражданской авиации.

Ваша работа требует высочайшего профессионализма, поскольку сопряжена с колоссальной ответственностью. Благодаря вашим усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти совершенствуется аэровокзальная инфраструктура, открываются новые маршруты, осуществляются субсидированные перевозки, создаются комфортные и безопасные условия для пассажиров, повышается качество их обслуживания.

Новым направлением нашей совместной деятельности является развитие беспилотной авиации. В соответствии с поручением Президента России В.В. Путина мы активно включились в работу по созданию отрасли и реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В настоящее время Самарская область является в этой сфере одним из российских лидеров.

Дорогие друзья! Спасибо вам за верность своему делу, добросовестное исполнение служебных обязанностей, за ваш вклад в улучшение условий жизни наших граждан. Особая благодарность – ветеранам воздушного флота, которые на протяжении многих лет крепили лучшие традиции гражданской авиации, передавая свой опыт и знания молодым авиаторам.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, семейного счастья и чистого неба!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

