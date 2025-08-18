Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве

18 августа 2025 17:45
130
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.

В сентябре этого года правительство Самарской области будет отправлено в отставку. Это будет техническая процедура для проведения реформы. Как отметил губернатор, будут сделаны масштабные преобразования и введена новая структура регионального правительства. В частности, изменится количество вице-губернаторов и будут преобразованы некоторые министерства. Проект изменения структуры правительства Самарской области будет вынесен на заседание Самарской Губернской Думы.

Вячеслав Федорищев сообщил о том, что Петр Климашов покидает пост главы Клявлинского района. Он подал заявление с просьбой принять отставку по собственному желанию.

Отставке Петра Климашова предшествовала трагедия, которая произошла в Похвистнево. 14 августа в Похвистневском районе на спортивной площадке в селе Старый Аманак на ребенка упали плохо закрепленные футбольные ворота. Реанимационные действия положительного результата не дали. Ребенок скончался.

После трагедии врио вице-губернатора – руководителя Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко провел совещание с главами муниципалитетов, где от них потребовали всегда быть на связи и оперативно оказывать помощь семьям, которые попали в беду. С главой Клявлинского района оперативно связаться не удалось, более того, он подал в отставку. Петр Климашев не присутствовал и на оперативном совещании, которое сегодня провел губернатор.

«Мы с вами живем в особый период времени, когда страна находится в режиме специальной военной операции. Мы с вами отвечаем за жизни людей, которые доверили нам в разные периоды времени управлять Самарской областью. Поэтому дисциплина и субординация и в правительстве, и в команде муниципалитетов должны быть железные. И если кто-то считает, что, с ним один раз поговорив на повышенных тонах, он может себе позволить покинуть основное место работы и оставить жителей один на один с проблемами — он не прав два раза», - сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что все члены правительства, руководители министерств и ведомств, главы районов должны быть максимально вовлечены в работу, быть всегда на связи, а кто не готов оперативно решать проблемы, попросил незамедлительно покинуть свои должности.

Отметим, что правительство Самарской области на связи с семьей погибшего ребенка с первых минут трагедии. Оказывается материальная и психологическая помощь.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

