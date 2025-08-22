117

Порядка 20 нарушений при пользовании электросамокатами зафиксировали чат-боты в Самаре

В Самаре подвели промежуточные итоги работы двух чат-ботов, запущенных департаментом транспорта администрации города. Почти за месяц жители Самары зафиксировали и отправили в чат-боты порядка 20 нарушений.

В числе нарушений, зафиксированных жителями Самары и отправленных в чат-боты, - 4 случая неправильной парковки электросамокатов, 8 жалоб на опасный стиль управления и 2 сообщения о езде двух человек на одном самокате. Кроме того, благодаря помощи горожан зафиксировано 3 случая совместных детских поездок. Также в чат-боты можно направлять информацию о повреждении арендованных электросамокатов, превышении скорости и других обстоятельствах.

На сегодняшний день по трем нарушениям, выявленным при помощи новых чат-ботов, наложены штрафы, каждый – по 500 рублей, а также выдано одно предупреждение. У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении.

Отметим, что несколько улиц Самары уже оснащены разметкой, ограничивающей зону парковки СИМ. Разметкой занимаются кикшеринговые компании, всего разметку выполнят по 27 адресам, согласованным с Госавтоинспекцией.

Фото: freepik.com