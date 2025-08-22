Я нашел ошибку
Главные новости:
На месте ДТП  погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение.
В  Красноярском районе столкнулись Нива Тревел и КамАЗ
Инициативу объясняют «оптимизацией нагрузки».
В школах России сократят количество уроков английского языка
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.
Смертельное ДТП в Красноармейском районе: столкнулись Fiat и Geel 
Вячеслав Федорищев в честь дня рождения завода ПАО «КуйбышевАзот» вручил награды одним из лучших сотрудников предприятия, внесшим вклад в развитие завода и всей промышленной отрасли региона.
Вячеслав Федорищев отметил вклад сотрудников «КуйбышевАзота» в развитие химической промышленности в регионе
У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении.
Порядка 20 нарушений при пользовании электросамокатами зафиксировали чат-боты в Самаре
Организованной комитетом ЗАГС Самарской области.
В Самарской области обсудили реализацию семейной политики на Стратегической сессии
Проектом предусмотрена расчистка более 78 тыс. м³ ила на площади 16,32 га.
Расчистку более 16 гектаров озёр Старицы Дубовый Ерик завершат в 2025 году
Ключевые итоги форума «Музейные маршруты».
Самарская область укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Порядка 20 нарушений при пользовании электросамокатами зафиксировали чат-боты в Самаре

22 августа 2025 17:26
117
У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении.

Порядка 20 нарушений при пользовании электросамокатами зафиксировали чат-боты в Самаре

В Самаре подвели промежуточные итоги работы двух чат-ботов, запущенных департаментом транспорта администрации города. Почти за месяц жители Самары зафиксировали и отправили в чат-боты порядка 20 нарушений. 

В числе нарушений, зафиксированных жителями Самары и отправленных в чат-боты, - 4 случая неправильной парковки электросамокатов, 8 жалоб на опасный стиль управления и 2 сообщения о езде двух человек на одном самокате. Кроме того, благодаря помощи горожан зафиксировано 3 случая совместных детских поездок. Также в чат-боты можно направлять информацию о повреждении арендованных электросамокатов, превышении скорости и других обстоятельствах.

На сегодняшний день по трем нарушениям, выявленным при помощи новых чат-ботов, наложены штрафы, каждый – по 500 рублей, а также выдано одно предупреждение. У пяти пользователей арендованных электросамокатов заблокировали аккаунт в кикшеринговом приложении.

Отметим, что несколько улиц Самары уже оснащены разметкой, ограничивающей зону парковки СИМ. Разметкой занимаются кикшеринговые компании, всего разметку выполнят по 27 адресам, согласованным с Госавтоинспекцией.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

