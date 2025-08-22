Я нашел ошибку
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Облправительство продолжает работу по совершенствованию проекта новой терсхемы обращения с ТКО

22 августа 2025 12:22
115
Следующий этап – совершенствование проекта с учетом экспертного мнения и мнения граждан.

12 августа завершился этап общественных обсуждений проекта терсхемы, представленной в июле текущего года. Следующий этап – совершенствование проекта с учетом экспертного мнения и мнения граждан. Он включит в себя и экономическую составляющую.

Проект новой терсхемы отражает места и объемы образования, схему движения потоков, а также объекты обращения с твердыми коммунальными отходами, которые необходимы для достижения целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» – обеспечить сортировку 100% объема ТКО Самарской области и снизить долю захоронения с 96% до 60,6% к 2030 году.

«На этапе общественных обсуждений поступили комментарии от специалистов отрасли, бизнеса в сфере ТКО и жителей. Как мы и говорили, мы обязательно учитываем замечания, которые высказаны в ходе обсуждений.  Поэтому сейчас необходимо время  на доработку и поиск новых логистических решений, в том числе с учетом возможностей бюджетных проектировок на 2026-2028 годы», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

На период работы по совершенствованию проекта новой терсхемы не начинаются изыскания, проектные работы, экспертизы, общественные слушания и строительство объектов. Транспортирование ТКО при этом ведется в рамках утвержденного ранее документа.

«Цель – создать современную систему обращения с отходами, которая будет не только эффективной, но и безопасной для экологии и комфортной для жителей», – добавил Ефимов.

Акценты Самара

