Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»

15 августа 2025 13:25
115
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»

В Москве в инновационном центре «Сколково» в рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2025». В нем участвуют делегации из различных регионов России и представители зарубежных стран. В четверг, 14 августа, с командой Самарской области встретился губернатор Вячеслав Федорищев.

«Архипелаг-2025» – это главное событие года по запуску новых рынков, инициатив и отраслей: дроносфера, ближний космос, биотех, а также масштабный интенсив для проектов, определяющих будущее этих отраслей. В программе интенсива – экспертные лекции, мастерские и дискуссии, тестирование технологических решений и отработка сценариев применения беспилотных систем. Среди участников – руководители стартапов, вузов и компаний, которые работают в сфере новых технологий.

В составе команды Самарской области, одной из самых многочисленных на «Архипилаге», представители регионального правительства, компаний производителей и эксплуатантов БАС, ведущих вузов. Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с делегацией, узнал, как проходит интенсив, пообщался с опытными разработчиками БАС и молодыми специалистами.

Также глава региона осмотрел стенд Самарской области, где представлены БАС, их комплектующие и системы, которые разработаны резидентами НПЦ БАС «Самара» и технопарка «Жигулевская долина, различными компаниями и университетами. Общаясь с разработчиками, Вячеслав Федорищев интересовался какая им нужна помощь. Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что производителям нужно активно работать по поиску заказчиков. «Новые рынки сбыта – это возможность развивать ваш проект. Со своей стороны, тоже будем вам это помогать», – сказал губернатор.

По ряду самарских разработчиков БАС Вячеслав Федорищев сразу дал поручения профильным руководителям правительства Самарской области по оказанию поддержки.

В рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» состоялась пленарная сессии «Дронификация экономики: барьеры и перспективы». В ней приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был приглашен для выступления на пленарной сессии с докладом. Глава региона озвучил ряд важнейших предложений и инициатив по развитию отрасли БАС. В частности, он объявил о беспрецедентных мерах поддержки для разработчиков беспилотных систем – полностью обнулить в Самарской области всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации.

«Самарская область – один из чемпионов по развитию беспилотных технологий. Во многом другие регионы ориентируются на Самару. Многое еще предстоит пройти, но то, что создана производственная и научная база – это большой плюс», – отметил Министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025, 13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
 Участники смогут попробовать себя в силовых упражнениях, испытаниях на гибкость (наклон на скамье), а также сдадут поднимание туловище из положения лёжа на... Спорт
14
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025, 13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Суммарно ярмарки рассчитаны на 290 торговых мест. Сельское хозяйство
28
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025, 10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
Детали озвучили представители Минобороны РФ. Происшествия
233
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
35
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
47
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
104
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
242
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
214
Весь список