Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»

В Москве в инновационном центре «Сколково» в рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2025». В нем участвуют делегации из различных регионов России и представители зарубежных стран. В четверг, 14 августа, с командой Самарской области встретился губернатор Вячеслав Федорищев.



«Архипелаг-2025» – это главное событие года по запуску новых рынков, инициатив и отраслей: дроносфера, ближний космос, биотех, а также масштабный интенсив для проектов, определяющих будущее этих отраслей. В программе интенсива – экспертные лекции, мастерские и дискуссии, тестирование технологических решений и отработка сценариев применения беспилотных систем. Среди участников – руководители стартапов, вузов и компаний, которые работают в сфере новых технологий.



В составе команды Самарской области, одной из самых многочисленных на «Архипилаге», представители регионального правительства, компаний производителей и эксплуатантов БАС, ведущих вузов. Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с делегацией, узнал, как проходит интенсив, пообщался с опытными разработчиками БАС и молодыми специалистами.



Также глава региона осмотрел стенд Самарской области, где представлены БАС, их комплектующие и системы, которые разработаны резидентами НПЦ БАС «Самара» и технопарка «Жигулевская долина, различными компаниями и университетами. Общаясь с разработчиками, Вячеслав Федорищев интересовался какая им нужна помощь. Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что производителям нужно активно работать по поиску заказчиков. «Новые рынки сбыта – это возможность развивать ваш проект. Со своей стороны, тоже будем вам это помогать», – сказал губернатор.



По ряду самарских разработчиков БАС Вячеслав Федорищев сразу дал поручения профильным руководителям правительства Самарской области по оказанию поддержки.



В рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» состоялась пленарная сессии «Дронификация экономики: барьеры и перспективы». В ней приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был приглашен для выступления на пленарной сессии с докладом. Глава региона озвучил ряд важнейших предложений и инициатив по развитию отрасли БАС. В частности, он объявил о беспрецедентных мерах поддержки для разработчиков беспилотных систем – полностью обнулить в Самарской области всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации.



«Самарская область – один из чемпионов по развитию беспилотных технологий. Во многом другие регионы ориентируются на Самару. Многое еще предстоит пройти, но то, что создана производственная и научная база – это большой плюс», – отметил Министр транспорта РФ Андрей Никитин.