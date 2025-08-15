Я нашел ошибку
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
До окончания приёма заявок в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» остался месяц

15 августа 2025 12:57
137
До окончания приёма заявок в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» остался месяц

До завершения приёма заявок на участие в волонтёрской программе Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» остаётся ровно месяц. Регистрация на платформе Добро.рф продлится до 15 сентября 2025 года (https://dobro.ru/event/11244427). У будущих добровольцев ещё есть время присоединиться к команде из 1000 волонтёров, которые будут помогать на главном спортивном событии года в Самарской области.

Добровольцы будут задействованы в организации всех направлений работы: сопровождение участников, координация деловой и спортивной программ, помощь СМИ, транспортная логистика и другие ключевые функции. Основными площадками форума станут стадион «Солидарность Самара Арена», Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также другие спортивные и деловые объекты в Самаре и Тольятти.

«Уже в ноябре Самарская область встретит делегатов из разных стран мира на Международном спортивном форуме “Россия – спортивная держава”. Особую роль в организации этого события будут играть волонтёры. Именно они будут создавать настроение форума, встречать гостей и рассказывать о Самарской области и России. На таких масштабных событиях можно получить уникальный опыт, который обязательно пригодится в профессиональной жизни. Это возможность для волонтёров прокачать свои организационные навыки, знание иностранных языков, коммуникацию. Поэтому мы приглашаем жителей Самарской области и других регионов стать волонтёрами форума и подать заявку на сайте добро.рф до 15 сентября», — отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Юлия Рябева

Принять участие в программе могут граждане РФ от 18 лет (от 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора») и иностранные граждане с опытом добровольческой деятельности. Отбор включает подачу заявки на платформе Добро.рф, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение, которое сочетает ориентационные тренинги, краеведение и функциональную подготовку.

«Я уверена, что волонтёрское сообщество региона уже в невероятном ожидании форума «Россия – спортивная держава». Предыдущие события, происходящие в Самарской области,  такие как Чемпионат мира по футболу и Добро.Конференция, показали, что мы умеем организовывать мероприятия на самом высоком уровне и сделаем всё для того, чтобы и спортсмены, и гости этого форума остались довольны и смогли с пользой провести время», — поделилась Алина Калита, студентка СамГТУ, руководитель Добро Центра университета.

XIII Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтёров пройдёт до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

Фото - министерство молодежной политики Самарской области.

Новости по теме
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
14 августа 2025, 15:06
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства. Политика
380
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025, 18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района. Политика
596
УВМ ГУ МВД России по Самарской области информирует, что с 1 сентября 2025 года вводятся новые госпошлины для иностранных граждан
13 августа 2025, 13:18
С 1 сентября 2025 года вводятся новые госпошлины для иностранных граждан
УВМ ГУ МВД России по Самарской области информирует. Общество
337
