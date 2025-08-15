До окончания приёма заявок в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» остался месяц

137

До завершения приёма заявок на участие в волонтёрской программе Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» остаётся ровно месяц. Регистрация на платформе Добро.рф продлится до 15 сентября 2025 года ( https://dobro.ru/event/11244427 ). У будущих добровольцев ещё есть время присоединиться к команде из 1000 волонтёров, которые будут помогать на главном спортивном событии года в Самарской области.

Добровольцы будут задействованы в организации всех направлений работы: сопровождение участников, координация деловой и спортивной программ, помощь СМИ, транспортная логистика и другие ключевые функции. Основными площадками форума станут стадион «Солидарность Самара Арена», Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также другие спортивные и деловые объекты в Самаре и Тольятти.

«Уже в ноябре Самарская область встретит делегатов из разных стран мира на Международном спортивном форуме “Россия – спортивная держава”. Особую роль в организации этого события будут играть волонтёры. Именно они будут создавать настроение форума, встречать гостей и рассказывать о Самарской области и России. На таких масштабных событиях можно получить уникальный опыт, который обязательно пригодится в профессиональной жизни. Это возможность для волонтёров прокачать свои организационные навыки, знание иностранных языков, коммуникацию. Поэтому мы приглашаем жителей Самарской области и других регионов стать волонтёрами форума и подать заявку на сайте добро.рф до 15 сентября», — отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Юлия Рябева.

Принять участие в программе могут граждане РФ от 18 лет (от 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора») и иностранные граждане с опытом добровольческой деятельности. Отбор включает подачу заявки на платформе Добро.рф, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение, которое сочетает ориентационные тренинги, краеведение и функциональную подготовку.

«Я уверена, что волонтёрское сообщество региона уже в невероятном ожидании форума «Россия – спортивная держава». Предыдущие события, происходящие в Самарской области, такие как Чемпионат мира по футболу и Добро.Конференция, показали, что мы умеем организовывать мероприятия на самом высоком уровне и сделаем всё для того, чтобы и спортсмены, и гости этого форума остались довольны и смогли с пользой провести время», — поделилась Алина Калита, студентка СамГТУ, руководитель Добро Центра университета.

XIII Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтёров пройдёт до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

Фото - министерство молодежной политики Самарской области.