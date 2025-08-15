Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»

136

Новая выставка в Музее Модерна посвящена истории велосипедного спорта и рассказывает о его важности для Самары прошлого и настоящего. Это уникальная экспозиция, на которой можно отследить эволюцию велотранспорта и увидеть экземпляры из разных эпох.

«В октябре наш регион встречает международный форум «Россия – спортивная держава», и мы, конечно, не могли остаться в стороне от этого масштабного и важного события. Мы будем рады видеть гостей форума во всех наших учреждениях. А эту выставку мы подготовили специально – она посвящена не только техническому прогрессу, но и культурным изменениям, которые произошли под влиянием развития велосипедного спорта.

Это совместный проект с Политехническим музеем (Москва).

Выставка подготовлена при участии РКЦ «Прогресс», Музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая», Самарской областной научной библиотеки, Центрального государственного архива Самарской области.

Выражаю благодарность всем, кто вложил свои труд и талант в организацию этой выставки, и приглашаю всех насладиться удивительным путешествием по миру велосипедов», – поделилась Ирина Евгеньевна.

Экспозиция, посвященная истории велосипедного спорта, подчеркивает его важность для города. Здесь можно увидеть не только современные модели велосипедов, но и экземпляры из прошлых эпох, что позволяет отследить эволюцию велотранспорта и его влияние на повседневную жизнь самарцев. Выставка демонстрирует, как велосипед стал символом свободы, активности и здорового образа жизни.

В рамках выставки планируется большая образовательная программа, детские занятия, лекции и встречи. Выставка продлится до 1 февраля 2026 года.

Фото: минкульт СО