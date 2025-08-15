Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»

15 августа 2025 14:20
136
Новая выставка в Музее Модерна посвящена истории велосипедного спорта и рассказывает о его важности для Самары прошлого и настоящего.

Новая выставка в Музее Модерна посвящена истории велосипедного спорта и рассказывает о его важности для Самары прошлого и настоящего. Это уникальная экспозиция, на которой можно отследить эволюцию велотранспорта и увидеть экземпляры из разных эпох.

«В октябре наш регион встречает международный форум «Россия – спортивная держава», и мы, конечно, не могли остаться в стороне от этого масштабного и важного события. Мы будем рады видеть гостей форума во всех наших учреждениях. А эту выставку мы подготовили специально – она посвящена не только техническому прогрессу, но и культурным изменениям, которые произошли под влиянием развития велосипедного спорта.
Это совместный проект с Политехническим музеем (Москва).
Выставка подготовлена при участии РКЦ «Прогресс», Музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая», Самарской областной научной библиотеки, Центрального государственного архива Самарской области.
Выражаю благодарность всем, кто вложил свои труд и талант в организацию этой выставки, и приглашаю всех насладиться удивительным путешествием по миру велосипедов», – поделилась Ирина Евгеньевна.

Экспозиция, посвященная истории велосипедного спорта, подчеркивает его важность для города. Здесь можно увидеть не только современные модели велосипедов, но и экземпляры из прошлых эпох, что позволяет отследить эволюцию велотранспорта и его влияние на повседневную жизнь самарцев. Выставка демонстрирует, как велосипед стал символом свободы, активности и здорового образа жизни.

В рамках выставки планируется большая образовательная программа, детские занятия, лекции и встречи. Выставка продлится до 1 февраля 2026 года.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства.
14 августа 2025, 19:26
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства. Общество
416
Первые из них прошли во дворах Советского и Кировского районов.
14 августа 2025, 16:35
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Первые из них прошли во дворах Советского и Кировского районов. Общество
435
Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города.
11 августа 2025, 16:41
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Это уникальный исторический и действующий объект водоснабжения в центре города. Новости компаний
765
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
147
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
153
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
262
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
274
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
239
Весь список