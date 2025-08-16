Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования гибели женщины в Новосемейкино 

141

В комментариях в социальной сети СК России размещено обращение по вопросу нарушения руководством предприятия, расположенного в поселке городского типа Новосемейкино Самарской области, требований охраны труда, что привело к гибели сотрудницы. В августе текущего года женщина, находясь в помещении склада, потеряла сознание. При этом своевременная помощь ей оказана не была. Впоследствии пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась.



Ситуация освещалась в социальной сети.



В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.



Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО Павлу Олейнику представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.