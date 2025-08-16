Я нашел ошибку
Главные новости:
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
17 августа в регионе без осадков, до +27°С
В СУ СКР СО организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования гибели женщины в Новосемейкино 
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении марафона на Кубок главы города.
ГАИ СО: 17 августа в Самаре будет временно ограничено движение транспорта на ряде участков дорожной сети
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Самаре перинатальному центру поставили новое оборудование
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования гибели женщины в Новосемейкино 

16 августа 2025 17:42
141
В СУ СКР СО организована процессуальная проверка.

В комментариях в социальной сети СК России размещено обращение по вопросу нарушения руководством предприятия, расположенного в поселке городского типа Новосемейкино Самарской области, требований охраны труда, что привело к гибели сотрудницы. В августе текущего года женщина, находясь в помещении склада, потеряла сознание. При этом своевременная помощь ей оказана не была. Впоследствии пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась.

Ситуация освещалась в социальной сети.

В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО Павлу Олейнику представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Самара

