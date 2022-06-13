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Cобираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь

13 июня 2022 13:30
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Cобираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь

Любителям активного отдыха на природе необходимо регистрировать свою туристскую группу на сайте Главного управления МЧС России по Самарского области.

Стоит понимать, что данная процедура направлена, прежде всего, на обеспечение вашей же безопасности. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Для регистрации туристской группы необходимо, не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управления МЧС России по Самарской области.

Кроме этого, регистрацию туристских групп или отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно произвести еще и таким образом: официальном сайте Главного управления МЧС России по Самарской области, по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте Главного управления.

Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:

- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информацией о погоде на время прохождения маршрута;

- в соответствии с прогнозом в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;

- производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;

- предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;

- проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан».

Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:

- игнорирование туристами необходимости регистрации в поисково-спасательных формированиях, что приводит к несвоевременному реагированию спасателей в случае возникновения ЧС;

- полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;

- неправильные экипировка и выбор снаряжения;

- употребление алкоголя;

- ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.

Берегите себя!

Теги: МЧС

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