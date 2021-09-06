Бархатный сезон: Самарская область вошла в топ самых популярных направлений для путешествий этой осенью

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Лето прошло, однако впереди бархатный сезон, а это значит еще есть время отдохнуть и отправиться в путешествие. Эксперты Авито Недвижимости рассказали о самых популярных регионах для осеннего отдыха и проанализировали спрос на посуточную аренду недвижимости в популярных туристических направлениях для самостоятельных поездок.



Согласно данным Авито Недвижимости, в сентябре и октябре 2019 и 2020 годов список самых популярных регионов для путешествий оставался неизменным. Первые пять позиций занимали Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область. В десятку самых востребованных областей также неизменно входят Татарстан, Ленинградская область, Ставропольский край и Ростовская область. Однако, в этом году все большую популярность у путешественников набирает Дагестан, который ожидаемо войдет в списки самых посещаемых мест бархатного сезона 2021 года.



По данным экспертов Авито Недвижимости, можно ожидать, что в бархатный сезон спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в самых популярных регионах будет достаточно высоким. Этому свидетельствует увеличение спроса за год с конца лета 2020 года (здесь и далее сравниваются показатели августа 2020 года к августу 2021). Например, за это время спрос на посуточную аренду в Дагестане увеличился в 3 раза, в Московской области на 53,7%, а в Ростовской области на 34,5%. Незначительное снижение спроса, не повлиявшее на востребованность региона, зафиксировано только в Крыму – показатели за год упали на 6,1%. В Самарской области спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос на 36,8%.



Согласно данным Авито Недвижимости, спрос на посуточную аренду квартир также высок. Например, в Дагестане за год он увеличился на 93%, в Москве на 50%, а в Московской области на 49%. Незначительное уменьшение спроса на аренду городских объектов зафиксировано только в Крыму – на 7,7% и Санкт-Петербурге – на 6,5%. В Самарской области спрос на посуточную аренду квартир вырос на 27,2%.



«Россияне продолжают открывать для себя внутренний туризм, — говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости. — Мы видим появление новых регионов в топе.

Рейтинг за 2019 и 2020 год составлен на основе аналитических данных о количестве уникальных пользователей, которые хотя бы один раз за анализируемый период открывали контакты в объявлении в указанной локации (звонили арендодателям жилья), либо отправляли хотя бы одно сообщение, либо бронировали объект. Рейтинг за 2021 год является прогнозом аналитиков Авито Недвижимости.