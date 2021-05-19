Авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня

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Высокопоставленным турецким чиновникам во время визита в Москву не удалось уговорить российские власти возобновить авиасообщение между странами в полном объеме 2 июня, но запрет на выполнение рейсов может быть снят 15 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.

Ранее сообщалось, что 17 мая Москву посетила делегация из Турции во главе с министром культуры и туризма Мехметом Эрсоем, представителем президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагимом Калином и замминистра здравоохранения Толгой Толунаем. Они собирались договориться с российскими властями об отмене ограничений на перелеты после 1 июня.

После визита Калин сказал, что стороны договорились о шагах, которые необходимо предпринять для начала полетов из России, сообщает Bloomberg. Калин добавил, что сроки возобновления авиасообщения будут определены в ближайшее время.

Один из чиновников, информированных о ходе переговоров, заявил агентству, что запрет на полеты не будет снят 1 июня и самой ранней датой начала авиасообщения может быть 15 июня.

Эрсой, в свою очередь, заявил, что "просьба турецкой делегации о возобновлении авиасообщения была позитивно оценена российскими властями, но чиновники попросили немного времени на то, чтобы оценить на месте ситуацию с коронавирусом и принять окончательное решение".

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, туроператорам запрещено продавать туда путевки из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране.

В понедельник по итогам переговоров вице-премьера Татьяны Голиковой и Эрсоя российские власти решили направить в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидбезопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения. На встрече также было принято решение о разработке совместного плана действий, определяющего условия возобновления взаимных турпоездок, пишет Интерфакс.