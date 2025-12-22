Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже
Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период
Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Эксперт оценила падение цен на масло
Эксперт оценила падение цен на масло
В Борском районе машина вылетела в кювет, пострадали двое
В Борском районе машина вылетела в кювет, пострадали двое
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новогодние праздники-2026 пройдут в Музее Эльдара Рязанова

141
Новогодние праздники-2026 пройдут в Музее Эльдара Рязанова

27 декабря (суббота) в 12.00 в Музее Рязанова пройдет первое новогоднее мероприятие – интерактивное занятие «В гостях у сказки» (6+).
Сказка «Морозко» – произведение устного народного творчества. Есть несколько редакций сказки: Александра Афанасьева, который записал два варианта, и Алексея Толстого, который сделал ее литературную обработку. Также по «Морозко» в 1964 году Александр Роу снял известный одноименный фильм (0+).
На интерактивном занятии юные посетители узнают, как праздновали Рождество и Новый год более 100 лет назад, познакомятся с историей создания экранизации «Морозко» и увидят миниатюру театра теней. Кроме того, на мастер-классе после спектакля дети смогут сделать своими руками небольшой сувенир – объемную открытку по мотивам сказки.
Стоимость участия: детский билет – 250 рублей, входной билет для взрослых – 150 рублей (полный) и 100 рублей (льготный). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cRJOWw

На новогодних каникулах Музей Эльдара Рязанова организует несколько интерактивных экскурсий «Есть установка весело встретить Новый год!» (12+).
Самый любимый праздник в России сложно представить без просмотра фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+). Это уже традиция, как украшение елки или приготовление оливье. Рязанов – настоящий Дед Мороз мира кино, который подарил зрителям еще два новогодних фильма – «Карнавальную ночь» (1956, 6+) и «Зигзаг удачи» (1968, 6+). Эти картины волшебным образом поднимают настроение и помогают верить в чудо.
Немногие знают, что традиция смотреть рязановские фильмы в новогодние праздники сложилась не случайно. На интерактивной экскурсии гости пройдутся по экспозиции музея и окунутся в историю создания новогодних фильмов знаменитого режиссера.
Вход на мероприятие – 400 рублей. 

Просим обратить внимание на новогоднее расписание! Музей Эльдара Рязанова работает по следующему графику:

29 декабря: 10.00 – 18.00
30 декабря: 10.00 – 17.00
31 декабря, 1 и 2 января: выходные дни
3, 4 и 5 января: 12.00 – 20.00
6 января: 12.00 – 18.00
7 января: выходной день
8 и 9 января: 12.00 – 20.00

С 10 января Музей Рязанова работает по стандартному графику. С понедельника по воскресенье: 10.00 – 18.00, четверг: 12.00 – 20.00

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
59
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
106
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
106
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
520
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
698
Весь список