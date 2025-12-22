Новогодние праздники-2026 пройдут в Музее Эльдара Рязанова

27 декабря (суббота) в 12.00 в Музее Рязанова пройдет первое новогоднее мероприятие – интерактивное занятие «В гостях у сказки» (6+).

Сказка «Морозко» – произведение устного народного творчества. Есть несколько редакций сказки: Александра Афанасьева, который записал два варианта, и Алексея Толстого, который сделал ее литературную обработку. Также по «Морозко» в 1964 году Александр Роу снял известный одноименный фильм (0+).

На интерактивном занятии юные посетители узнают, как праздновали Рождество и Новый год более 100 лет назад, познакомятся с историей создания экранизации «Морозко» и увидят миниатюру театра теней. Кроме того, на мастер-классе после спектакля дети смогут сделать своими руками небольшой сувенир – объемную открытку по мотивам сказки.

Стоимость участия: детский билет – 250 рублей, входной билет для взрослых – 150 рублей (полный) и 100 рублей (льготный). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cRJOWw

На новогодних каникулах Музей Эльдара Рязанова организует несколько интерактивных экскурсий «Есть установка весело встретить Новый год!» (12+).

Самый любимый праздник в России сложно представить без просмотра фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+). Это уже традиция, как украшение елки или приготовление оливье. Рязанов – настоящий Дед Мороз мира кино, который подарил зрителям еще два новогодних фильма – «Карнавальную ночь» (1956, 6+) и «Зигзаг удачи» (1968, 6+). Эти картины волшебным образом поднимают настроение и помогают верить в чудо.

Немногие знают, что традиция смотреть рязановские фильмы в новогодние праздники сложилась не случайно. На интерактивной экскурсии гости пройдутся по экспозиции музея и окунутся в историю создания новогодних фильмов знаменитого режиссера.

Вход на мероприятие – 400 рублей.

Просим обратить внимание на новогоднее расписание! Музей Эльдара Рязанова работает по следующему графику:

29 декабря: 10.00 – 18.00

30 декабря: 10.00 – 17.00

31 декабря, 1 и 2 января: выходные дни

3, 4 и 5 января: 12.00 – 20.00

6 января: 12.00 – 18.00

7 января: выходной день

8 и 9 января: 12.00 – 20.00