Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже
Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Эксперт оценила падение цен на масло
В Борском районе машина вылетела в кювет, пострадали двое
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе иностранец получил уголовку за попытку дать взятку

121
В Волжском районе иностранец получил уголовку за попытку дать взятку

В конце июня текущего года находясь на маршруте патрулирования в пгт. Стройкерамика инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Renault Logan, под управлением 36-летнего иностранного гражданина.

Во время административной процедуры полицейские установили, что у водителя имеется неоплаченный административный штраф. После чего в патрульном автомобиле правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение за непривлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако иностранец не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства в подлокотник между передними сидениями патрульного автомобиля.

Полицейские задержали правонарушителя и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановление о назначении наказания в виде административного штрафа на сумму 2250 рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.25 КоАП РФ.

По материалам, собранным сотрудниками районного ОЭБиПК, отделом дознания О МВД России по Волжскому району в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ, возбуждено, расследовано и направлено в суд уголовное дело.

Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

