Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже
Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Эксперт оценила падение цен на масло
В Борском районе машина вылетела в кювет, пострадали двое
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
Выплаты семьям с детьми составят от 9,2 до 18,4 тысячи рублей

134
выплаты семьям с детьми составят от 9,2 до 18,4 тысячи рублей

Размер ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году составит от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей в зависимости от дохода и нуждаемости семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.

"Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей - при 75% и 18 371 рубль - при 100%", - сказал Говырин.

Депутат отметил, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18,9 тысячи рублей на душу населения. По словам собеседника агентства, для детей эта величина составит 18,4 тысячи рублей, для трудоспособных граждан - 20,6 тысячи рублей.

В центре внимания
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
22 декабря 2025  10:48
59
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
22 декабря 2025  10:25
106
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
22 декабря 2025  10:19
106
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
520
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
698
