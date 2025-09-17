Я нашел ошибку
В Совфеде предложили ввести налоговый вычет за аренду жилья для многодетных
С начала года в бюро находок на вокзале Самара Куйбышевской железной дороги поступило более 5,5 тыс. заявок
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай
В СамГМУ создали уникальный 3D-атлас анатомии курицы
Renault предварительно отказали в регистрации товарного знака в России
В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх
Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле в ближайшие сутки
В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников
65% самарцев хотели бы совершить путешествие в Китай

17 сентября 2025 10:27
107
Вступил в силу безвизовый режим для наших соотечественников в Китае. Большинство экономически активных респондентов хотели бы посетить КНР. В опросе  SuperJob  приняли участие граждане из города.


65% самарцев мечтают совершить путешествие в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (67 и 64% соответственно). Молодежи до 35 лет желающих больше, чем среди тех, кто старше (72%). Среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей в месяц о желании поехать заявили 57% опрошенных, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, — 75%.

Среднестатистический респондент готов потратить за неделю поездки 115 000 рублей на одного человека, мужчины — несколько больше, чем женщины (116 и 113 тысяч рублей соответственно). Молодежь до 35 лет — больше тех, кто старше (122 тысячи рублей). Закономерно, что бюджет путешествия выше у тех, кто зарабатывает больше: 108 тысяч рублей — у опрошенных с зарплатой до 50 тысяч в месяц и 124 тысячи — у зарабатывающих от 100 тысяч в месяц.

Главной мечтой потенциальных туристов в КНР является Великая Китайская стена, которую хотел бы посетить 30% опрошенных. На втором месте — столица страны Пекин (13%), на третьем — Шанхай (12%). В топ-5 также вошли Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь. Между мужчинами и женщинами есть различия в предпочтениях: горожанки значительно мечтают увидеть Великую Китайскую стену, в то время как мужчины чаще называли Пекин и Шанхай.

Среди респондентов, которые уже посещали Китай, подавляющее большинство (83%) осталось довольно поездкой. Контекстный анализ комментариев показывает, что наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местного населения. На втором месте по частоте упоминаний находятся архитектура и достопримечательности. Также в числе главных положительных аспектов поездки респонденты отметили пляжный отдых, природу и местную кухню.


Время проведения: 4—15 сентября 2025 года

Больше всех поесть ночью любят в Самаре, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону и Челябинске
17 сентября 2025, 09:25
Самарцы, как и ростовчане, чаще отдают предпочтение пицце. Общество
100
зумеры чаще всего тратят доход от подработок на одежду, косметику, фитнес и развлечения
16 сентября 2025, 11:33
Большинство опрошенных россиян с опытом подработки (46%) предпочитают трудиться равномерно в течение всего года, не привязываясь к сезонности. Общество
232
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
16 сентября 2025, 09:46
Работодатели стали терпимее к тем характеристикам кандидатов, которые не имеют прямого отношения к профессионализму. Общество
281
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
122
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
320
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
395
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
639
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
460
