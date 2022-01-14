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51% новогодних поездок самарцев длились дольше официальных праздников

14 января 2022 10:15
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51% новогодних поездок самарцев длились дольше официальных праздников

Многие самарцы стараются продлить себе новогодние каникулы, чтобы хорошенько отдохнуть. Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия посмотрели, куда и на какой срок уезжали жители города на Новый год. Для этого они изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и отелей на сервисе.

Больше половины (51%) поездок самарцев оказались длиннее официальных новогодних каникул. Пользователи добавляли к ним несколько дней отпуска в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу. Чаще всего самарцы старались пораньше уехать, отправляясь в отпуск ещё до начала новогодних праздников. В среднем на декабрь пришлось 5 дней поездки, дополнительных к праздничным, а на январь — два.

Как и в прошлом году, самарцы продлевали каникулы в среднем до двух недель. Доля таких поездок год назад была такой же — 51%. В этом году люди чаще всего уезжали на две недели в Израиль, Киргизию и Турцию. Самыми популярными зарубежными направлениями были Бишкек, Тель-Авив и Анталья, а в России — Санкт-Петербург, Москва, Анапа и Сочи.

Для более длительных поездок — продолжительностью больше 20 дней — самарцы выбирали Испанию, Узбекистан, Азербайджан, США и Турцию, а из конкретных направлений — Барселону, Фергану, Баку, Майами и Стамбул. В России такими направлениями были Сочи, Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Нижневартовск.

В целом по стране самыми популярными странами для поездки на пару недель стали Кипр, ОАЭ, Венгрия, Мальдивы и Египет, а на более длительный срок — Индия, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербия. Внутри страны люди чаще всего ехали на две недели в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург, а на срок больше 20 дней — в Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Читу, Ульяновск и Владикавказ.

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Теги: Опрос

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