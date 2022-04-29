Зрители и участники первомайского концерта на площади Куйбышева смогут уехать домой на общественном транспорте

47

1 мая страна будет отмечать Праздник Весны и Труда. Мероприятия пройдут и в Самарской области. В столице региона праздник начнется в 10.00 на Аллее Трудовой Славы. Там в прошлом году был торжественно открыт мемориальный комплекс «Самара – город трудовой доблести», навсегда увековечив подвиг куйбышевцев во времена Великой Отечественной войны.



Статус Города трудовой доблести Самара носит уже второй год. Чтобы подтвердить право столицы региона на столь высокое звание, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова был организован сбор подписей. В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч человек. В итоге Самара одной из первых в Год памяти и славы получила почетное звание.



С 10:00 до 13:00 на Аллее Трудовой Славы будут работать интерактивные площадки, рассказывающие об истории крупнейших заводов и предприятий Самарской области, эвакуированных в Запасную столицу в годы Великой Отечественной войны, выставочные экспозиции военно-исторической техники, реконструкторских клубов, поискового движения России. Для всех желающих экскурсию по мемориальным объектам Аллеи Трудовой Славы проведут студенты исторического факультета СГСПУ и воспитанники МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим». Волонтеры Победы будут раздавать георгиевские ленты и символику Города Трудовой Доблести.



В 17:00 в Парке им. 50-летия Октября пройдет торжественный концерт, посвященный Дню Весны и Труда. Для гостей выступят лучшие артисты Самарской области, детские и взрослые вокальные и хореографические коллективы, лауреаты и победители Всероссийский и Международных конкурсов, участники концертных программ со звездами Российской эстрады в Кремле, профессиональных телевизионных шоу «Голос», «Евровидение» «Во весь голос», «Битва талантов». Также зрители смогут принять участие в интерактивной викторине на знание истории трудовой доблести Самары – запасной столицы страны в годы Великой Отечественной войны. Самым активным зрителям вручат памятные призы и подарки. Праздничный концерт завершится выступлением кавер-группы, попавшей в книгу рекордов Гиннеса, «Старый третий».



В это же время на площади им.В.В.Куйбышева пройдет тематическая концертная программа «Встречай Первомай!». В 17.00 там стартует областной тематический квест, посвящённый людям, которые сегодня трудятся на различных предприятиях региона.



Всего запланировано 40 станций, каждая из которых будет представлять одну профессию. На станциях жители смогут узнать об истории возникновения профессий, а также примерить на себя роль специалиста, который трудится в той или иной отрасли.



В 18.00 на главной сцене начнется вечерний концерт. В нём примут участие творческие коллективы Самарской области. В конце вечера подведут итоги квеста. Победители смогут отправиться в путешествие в города России. Завершится день праздничным фейерверком в 21.30 в Парке им.50-летия Октября.



1 мая для жителей и гостей, которые придут на праздник на площадь им.В.В.Куйбышева, а также для обеспечения транспортной доступности, прежде всего, исторического центра Самары будет усилена работа общественного транспорта.



Так, в вечернее время курсирование трамваев маршрутов №№ 3, 5, 20, 22 организуют таким образом, чтобы пиковый интервал движения был минимален. Планируется, что на разных маршрутах он составит от 5 до 10 минут.



Кроме того, после праздника будет предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Они традиционно будут ожидать пассажиров вблизи периметра площади им.В.В.Куйбышева – автобусы сосредоточат на улице Самарской в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого. По информации Департамента транспорта Администрации Самары, эти автобусы будут поданы до 21:30.