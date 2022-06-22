Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России продлен до июля

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Росавиация в 20-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Ограничения ввели 24 февраля из-за российской военной операции на Украине. Запрет действует до 3:45 мск 30 июня, сообщили в ведомстве.

Прекращены полеты в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. В качестве альтернативы Росавиация советует воспользоваться аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ассоциация туроператоров РФ сообщала, что южные аэропорты могут недосчитаться более 2 млн пассажиров из-за ограничения полетов. Минтранс обещал снять ограничения на полеты в Крым после разрешения Минобороны. Сейчас российские авиакомпании выполняют полеты в 11 стран, пишет Коммерсантъ.