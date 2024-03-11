за год спрос на аренду машиномест в Самаре вырос на 17%, а на покупку — не изменился

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В сегменте продажи и аренды гаражей в Самаре — интерес к приобретению таких объектов по сравнению с прошлой зимой снизился на 23%, к аренде — на 3%.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги зимы на рынке продажи и аренды гаражей и машиномест, сравнив с показателями этого же сезона годичной давности.

Спрос на покупку гаражей по сравнению с зимой прошлого года сократился на 8%, предложение — на 19%, а цены выросли на 29% как в абсолютных показателях (с 350 до 450 тысяч рублей), так и по стоимости за квадратный метр (с 17 до 21 тысячи рублей). Это связано преимущественно с сокращением доступных для приобретения лотов — новые гаражи появляются реже из-за дорогой городской земли, поэтому оставшиеся дорожают. Среди 31 города, попавшего в исследование «Авито Недвижимости», цены прибавили везде, кроме Москвы (-7%). Дороже всего такие объекты зимой сезона 2023/24 стоили в Сочи (3,65 млн рублей), Ростове-на-Дону (850 тысяч рублей) и Екатеринбурге (830 тысяч рублей). Самые доступные гаражи были в Ижевске (175 тысяч рублей), Волгограде (370 тысяч рублей) и Омске (380 тысяч рублей).

Спрос на покупку машиномест за год вырос на треть, а предложение увеличилось на 22% по сравнению с зимой сезона 2023/24. Цена выросла на 11% — с 845 до 940 тысяч рублей в среднем по России. Положительная динамика по стоимости наблюдалась в большинстве регионов исследования. Исключения: Ульяновск (-25% за год), Тюмень (-4%), Томск, Ярославль и Сочи. В последних трех городах цена за объект не изменилась. Самые дорогие машиноместа расположены в Сочи (1,7 млн рублей за объект), Иркутске (1,55 млн рублей), Красноярске (1,5 млн рублей) и Москве (1,3 млн рублей).

«Интерес к покупке гаражей в России продолжает снижаться, равно как и предложение подобных объектов. Это происходит даже несмотря на гораздо более выгодную цену покупки объекта, чем машиноместа — 450 тысяч рублей против 940, — и более широкий функционал отдельно стоящего помещения. Его можно использовать не только под размещение автотранспорта, но также для хранения вещей, организации мастерской и других целей. Машиноместа же выбирают за более удобную локацию около дома или на подземном этаже здания, а также за наличие электричества и отопления. Сравнивая динамику продажи и аренды в двух категориях, мы видим: люди сегодня гораздо более заинтересованы в том, чтобы снимать такие объекты, чем покупать», — комментирует Олег Изотов, руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито».

Спрос на аренду гаражей за год вырос на 5% при сокращении предложения на 9%. Цены на съем таких объектов по сравнению с зимнего сезона 2022/23 выросли на 20% — с 5 до 6 тысяч рублей в среднем по России. Среди 31 города, участвовавшего в исследовании «Авито Недвижимости», дороже всего аренда гаража обойдется в Сочи (18 тысяч рублей в месяц), Москве (8,5 тысяч рублей) и Красноярске (8 тысяч рублей в месяц). Самые низкие цены на аренду гаражей — в Ижевске (3,5 тысячи рублей), Туле, Ставрополе и Рязани (по 4 тысячи рублей в каждом).

Спрос на аренду машиномест по сравнению с зимним сезоном прошлого года вырос на 52% при увеличении предложения всего на 4%, а средние по России цены прибавили 9% (6 тысяч рублей в месяц вместо 5,5 тысяч годом ранее). Дороже всего аренда машиноместа стоит в Красноярске, Москве и Челябинске — по 9 тысяч рублей в месяц в каждом городе. Самые доступные объекты находятся в Омске и Брянске — в обеих локациях средняя цена аренды составляет 2 тысячи рублей.