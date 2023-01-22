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ЮАР обсуждает запуск прямых рейсов с Россией

22 января 2023 12:58
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ЮАР обсуждает запуск прямых рейсов с Россией

ЮАР обсуждает с Россией запуск прямых рейсов в Кейптаун. Об этом 22 января сообщил посол республики в РФ Мзувукиле Макетука.

«В конце февраля 2022 года мы должны были запустить четыре прямых рейса, один из них в Кейптаун, потому что русским нравится этот город. Наш департамент транспорта обсуждал с российским транспортным министерством рейсы «Аэрофлота», потом нам сообщили, что было принято решение, что это будет компания Nordwind», — рассказ он «РИА Новости».

Дипломат добавил, что сейчас ЮАР ждет ответа о готовности Nordwind. По его словам, в перспективе вслед за пассажирским может быть открыто грузовое авиасообщение, пишут "Известия".

 

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