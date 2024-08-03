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Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры

3 августа 2024 13:53
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Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры

В Тольятти состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрия Ядрова.

Стороны обсудили ряд вопросов по развитию в регионе транспортной инфраструктуры, а также наметили перспективные шаги, в том числе возможность «прихода» базовой авиакомпании и реализацию субсидированных перевозок.

Глава региона рассказал, что взаимодействие с Росавиацией является одним из важных приоритетов развития транспортной инфраструктуры в Самарской области.

На встрече стороны зафиксировали увеличение количества граждан, желающих воспользоваться авиатранспортом для поездок в Самарский регион. По словам Дмитрия Ядрова, в прошлом году аэропорт Курумоч обслужил более 3,5 млн. пассажиров, что на 22% больше по сравнению с  2022 годом.

Руководитель области отметил, что одним из влияющих факторов является туризм и сообщил о намерении региона продолжать активно развивать данную сферу. При этом Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на системном развитии авиахаба.

«Поэтому хотелось бы обсудить возможность прихода в Самарский регион базовой авиакомпании. Это тоже важный вопрос для развития нашего авиахаба», – сказал Вячеслав Федорищев.

Дмитрий Ядров обозначил, что Самарская область является опорным и надежным пунктом для гражданской авиации. В ходе встречи он отметил активное развитие Международного аэропорта Курумоч, а также ранее проделанную работу по созданию аэровокзальной инфраструктуры, подчеркнув готовность к обсуждению вопросов проведения реконструкции аэродромного комплекса и «прихода» базовой авиакомпании при соответствующем росте пассажиропотока. 

Еще одним вопросом повестки стала реализация субсидированных перевозок. Обращаясь к главе 63-го региона, Дмитрий Ядров рассказал: «На сегодняшний день Росавиацией в рамках программы развития региональных перевозок на 2024 год выделено 325 млн. рублей. Планируется к выполнению 2764 рейса. Это те рейсы, билеты на которые будут предоставляться гражданам по более низкой стоимости, что позволит помимо привлекательности самого субъекта, осуществлять полеты в другие города жителям Самарской области».

Также на встрече стороны обсудили развитие беспилотной авиации.

Напомним, в рамках визита в Самарскую область руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров принял участие в совещании по вопросу развития беспилотных авиационных систем, которое прошло под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина, а также посетил ООО «Транспорт Будущего Самара».

 

Фото - пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: В центре внимания

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