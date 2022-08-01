Введено временное ограничение движения транспорта на участке Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград

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На территории Самарской области на основании распорядительного акта ФКУ «Поволжуправтодор» с 28 июля введено временное ограничение движения для транспортных средств на участке Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс- Волгоград» км 44+000 - 45+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения, в связи с дорожными работами на мосту через реку Малая Черная на км 44+390 автомобильной дороги Р-229.

На данном участке будет организовано реверсивное движение транспортных средств на период ограничений на мостовом переходе по правой стороне. Ориентировочное время окончания ограничения движения 10 сентября текущего года.

Госавтоинспекция Самарской области просит быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учётом осложнения дорожной обстановки.

