В субботу после футбольного матча для болельщиков подадут дополнительный транспорт

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В субботу, 29 апреля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Зенит». Начало матча в 15:00.

Для удобства зрителей традиционно повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара Арена».

К остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 23, 34, 41, 47, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Фото: ru.freepik.com