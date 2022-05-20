Все больше самарцев выступают за введение ограничений для вождения самокатов

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На прошлой неделе Минпромторг сообщил о разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов. 52% самарцев считают необходимым ввод законодательных ограничений для вождения этих транспортных средств. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

За введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов — 52% самарцев: «Электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам»; «Запретить приобретение и эксплуатацию данного вида транспорта! А ранее приобретенные — изъять и утилизировать!»



Против — 23%: «Нужно создавать комфортную среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями. Любые законодательные ограничения в нашей стране с неработающими законами — источник для коррупции»; «Самокаты и электросамокаты — экологически чистый транспорт».



Число самарцев, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов.