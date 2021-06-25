В первый рейс из Самары отправится пассажирский вагон имени Константина Головкина

Я нашел ошибку
Главные новости:
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
В Красноярском районе мотоциклист врезался в бордюр
В Красноярском районе мотоциклист врезался в бордюр
Около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии
Около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии
Общественная акция Живая история Самарской губернии пройдет в Борском районе
Общественная акция «Живая история Самарской губернии» пройдет в Борском районе
В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
В Самарской области проводится V фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
В Самарской области проводится V фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Кинельский район готов  отобрать у  Ижевска звание пельменной столицы России
Кинельский район готов  отобрать у Ижевска звание пельменной столицы России
Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса
Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.33
-0.34
EUR 86.33
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашает посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В первый рейс из Самары отправится пассажирский вагон имени Константина Головкина

25 июня 2021 11:58
165
В первый рейс из Самары отправится пассажирский вагон имени Константина Головкина

В первый рейс отправится пассажирский вагон имени Константина Головкина в составе фирменного поезда №9/10 «Жигули» Самара – Москва. 

В мероприятии планируют принять участие руководители Куйбышевской железной дороги, Куйбышевского филиала АО «ФПК» и представители органов власти Самарской области. 

Данный вагон подготовлен в рамках совместного проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» и Самарского областного художественного музея к праздничным мероприятиям, приуроченным к 150 – летию основателя Самарского музея Константина Павловича Головкина. 

Главной особенностью уникального вагона является специально разработанный интерьер каждого купе, который раскрывает одну из граней личности Константина Головкина. Пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».

Мероприятие состоится 28 июня 2021 года в 18:30 (время местное) на первой платформе железнодорожного вокзала Самара.

Теги: Купец Головкин поезд поезд «Жигули»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».
21 июня 2021, 14:37
В составе поезда «Жигули» будет ездить «Вагон Константина Головкина»
Пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист»,... Новости компаний
858
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
19 июня 2021, 13:28
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
Победитель конкурса должен будет изготовить скульптуру не позднее ноября. Культура
1271
направление Москва — Самара вошло в топ-20 у тех, кто выбирает вагоны класса «люкс»
18 июня 2021, 12:35
Направление Москва — Самара вошло в топ-20 у тех, кто выбирает вагоны класса «люкс»
На первом месте по популярности в люксовых и мягких вагонах этим летом находится направление Москва — Санкт-Петербург. Транспорт
590
В центре внимания
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
25 июня 2021  13:25
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
9
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
25 июня 2021  11:26
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
142
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
25 июня 2021  11:11
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
137
Самарские леса снова закрыли для посещения
25 июня 2021  10:14
Самарские леса снова закрыли для посещения
161
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
25 июня 2021  09:55
 Временное ограничение движения транспорта вводится на ряде самарских дорог
167
Весь список