В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину

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Жюри конкурса на лучший проект скульптуры знаменитому самарцу Константину Головкину назвало победителей.

Всего было представлено 17 работ 14 авторов из разных городов. Интерпретации образа Константина Головкина совершенно различные — от классики до современного искусства. Но первое место отдали молодому московскому скульптору Николаю Жукову. В его работе фигура знаменитого самарца представлена в полный рост и выполнена в модерновой интерпретации.

В 2017-м Николай Жуков окончил факультет скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества. С 2015 года работает в мастерской Андрея Коробцова. За годы сотрудничества реализовал ряд крупных проектов как в России, так и за рубежом.

Победитель конкурса должен будет изготовить скульптуру не позднее ноября, чтобы в декабре — ко дню рождения Константина Головкина — памятник занял свое место на улице Ленинградской у дома 34, где жил меценат.

— Памятник Константину Головкину мы установим в этом году. Средства традиционно будут привлечены из внебюджетных источников. На сегодняшний день удалось изыскать половину необходимого финансирования, и оно уже поступило на счет Союза архитекторов Самары, — сообщил инициатор установки, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Вопрос с установкой скульптуры Головкину начали обсуждать еще в январе 2021 года, но установку решили приурочить к 150-летию со дня рождения купца.

Константин Павлович Головкин — самарский купец, живописец, один из первых самарских автомобилистов. Он был автором проекта и владельцем знаменитой дачи со слонами, которая находится на берегу Волги у спуска на улице Советской Армии.Отреставрировать планируют и легендарную дачу купца Головкина, пишет 63.ру.

Фото: Самарский дом архитектора / Vk.com