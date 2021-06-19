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В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину

19 июня 2021 13:28
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В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину

Жюри конкурса на лучший проект скульптуры знаменитому самарцу Константину Головкину назвало победителей.

Всего было представлено 17 работ 14 авторов из разных городов. Интерпретации образа Константина Головкина совершенно различные — от классики до современного искусства. Но первое место отдали молодому московскому скульптору Николаю Жукову. В его работе фигура знаменитого самарца представлена в полный рост и выполнена в модерновой интерпретации.

В 2017-м Николай Жуков окончил факультет скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества. С 2015 года работает в мастерской Андрея Коробцова. За годы сотрудничества реализовал ряд крупных проектов как в России, так и за рубежом.

Победитель конкурса должен будет изготовить скульптуру не позднее ноября, чтобы в декабре — ко дню рождения Константина Головкина — памятник занял свое место на улице Ленинградской у дома 34, где жил меценат.

— Памятник Константину Головкину мы установим в этом году. Средства традиционно будут привлечены из внебюджетных источников. На сегодняшний день удалось изыскать половину необходимого финансирования, и оно уже поступило на счет Союза архитекторов Самары, — сообщил инициатор установки, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Вопрос с установкой скульптуры Головкину начали обсуждать еще в январе 2021 года, но установку решили приурочить к 150-летию со дня рождения купца.

Константин Павлович Головкин — самарский купец, живописец, один из первых самарских автомобилистов. Он был автором проекта и владельцем знаменитой дачи со слонами, которая находится на берегу Волги у спуска на улице Советской Армии.Отреставрировать планируют и легендарную дачу купца Головкина, пишет 63.ру. 

Теги: В центре внимания дача со слонами Купец Головкин

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